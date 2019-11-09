中国驻蒙古国大使馆向蒙古国残疾儿童家庭献爱心

人民网乌兰巴托11月8日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使邢海明8日来到中国援建蒙古国残疾儿童发展中心，看望在这里进行康复治疗的孩子，把来自中国朋友的温暖关怀带给他们。残疾儿童发展中心主任冈其木格及全体员工、康复中心的残疾儿童、家长等百余人参加活动。

邢大使致辞表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，两国人民有着深厚的传统友谊。近年来中蒙全面战略伙伴关系快速发展，各领域交流合作硕果累累。中国向蒙古国提供了一系列的支持和帮助，增进了蒙古国百姓的福祉，使用中方无偿援助建设的蒙古国残疾儿童发展中心就是其中的标志性项目。今年是中蒙建交70周年，两国举行了一系列的庆祝活动，今天的活动也是其中一部分，相信此次活动将让中蒙两国人民的友谊更加深厚。

邢大使说，看到这么多孩子在中国援建的残疾儿童发展中心得到治疗和康复，我感到非常欣慰。相信这样的两国民生合作项目今后会越来越多，越来越好。希望中国驻蒙使馆带来的心意能够帮助到在座的蒙古国家庭，祝愿这些孩子们早日康复，融入社会，自力更生，传承好中蒙两国人民的友谊。

冈其木格表示，中国朋友帮助建设的蒙古国残疾儿童发展中心是当前蒙古国规模最大、水平最高、设施最齐全的残疾儿童康复机构。开业至今已有600多名蒙古国残疾儿童在这里接受康复治疗，取得了良好效果。我们中心全体员工将努力工作，把中国朋友的爱心传递到每一个孩子，让更多蒙古残疾儿童得到帮助。

受助蒙古残疾儿童家长代表说，中国是蒙古国的好邻居，在中国朋友的帮助下，我们的孩子才有机会来到这里康复治疗。我的女儿出生就患有脑瘫，经过康复治疗，从生活不能自理到能自己吃饭、自己穿衣，现在还在学习自己走路，相信以后会越来越好。我永远不会忘记中国朋友的帮助，感谢你们让我的生活重新充满了温暖和阳光。

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