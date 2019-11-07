中国银行约堡分行助力非洲企业走进第二届进博会

人民网约翰内斯堡11月7日电 （王磊）第二届中国国际进口博览会于11月5日在上海国家会展中心正式拉开帷幕。有33家来自南非、莫桑比克等南部非洲地区国家的企业和展商应中国银行约堡分行的邀请前来参会。其中29家展商于11月6日参加了中国银行组织的供需对接会。

南非共和国中小企业部副部长罗斯玛丽·卡帕（Rosemary Capa）应邀出席了进博会供需对接会开幕式并发表了热情洋溢的致辞。卡帕副部长在致辞中表示：“我们很高兴被邀请参加中国银行展期供需对接活动，无比珍惜此活动给予南非小企业的机会与支持，相信此次活动能帮助南非广大中小企业发现许多合作伙伴，并和各参与的国家建立良好关系。”

她说：“南非有许多资源，我们热情邀请大家来南非投资创业，希望与大家合作并与大家一起面对挑战，共创美好未来。”

此次参展的南非企业行业覆盖面广、参展产品丰富，除常见的制造、医疗、汽车和矿产品外，具有南非特色的红酒、国宝级的博士茶及芦荟胶等魅力南非产品悉数亮相本届进博会。

南非红酒企业Koni Wines公司的Maliehe女士也参加了供需对接会，她带来了南非独一无二的红酒皮诺塔吉（Pinotage）。据介绍，皮诺塔吉是南非人自己培育的酿酒葡萄品种，其酿出的红酒口感丰富、带有辛香味，在全世界备受赞誉。

BAYEDE公司的Shongwe女士带来了南非国宝茶——博士茶（Rooibos），该产品在南非被称为上天对南非恩赐的玉露，与南非的钻石和黄金并称南非三大国宝，是南非总统和外交官馈赠嘉宾的首选。此外，南非盛产的芦荟胶、坚果等其他产品在本届进博会上也备受关注。

南部非洲地区参展企业对本届进口博览会及中国银行供需对接会均给予了高度评价。他们认为进博会对一直想进入中国市场的非洲企业来讲是一个绝好的机会，借助中国银行供需对接会这个平台，不仅可以向消费者展示产品并获得反馈，还可以与来自世界各地的企业建立合作。

11月 6日展期对接会第一天，参加中国银行对接会的南非企业都得到6、7轮的与国内企业对接的机会，每家企业都收获了2个以上的合作意向。为帮助参展非洲企业获得更多洽谈机会，中国银行约堡分行还主动联系国内分行客商团，现场为参会非洲企业匹配对接企业，或安排视频对接，保证参会展商能够找到满意的合作伙伴。

在对接会现场服务人员安排下，依托中国银行供需对接系统，专营坚果生意的莫桑比克参展企业Sunshine Nuts迅速匹配10余家中方洽谈企业，经过两小时一对一洽谈，与4家中国采购商达成合作协议。该公司董事长Donald Larson喜出望外，称赞中国银行对接服务太神奇了。

中国银行约堡分行将密切跟进本届进博会成果，对接企业合作需求，提供配套金融服务，支持合作成果落地，以扎实行动助推进博会取得更加丰硕的成果。

中国银行约堡分行积极践行总行“不忘初心担使命，服务进博再出发”号召，贯彻落实服务第二届进博会工作部署，扎实开展进博会宣介及客户招募活动。

今年8月初，中国银行举行了服务第二届进博会誓师动员大会，约堡分行管理层高度重视，分行负责人李涛提出“以务实为工作要求，以突破为工作目标，实现本届南部非洲地区展商客商招募和进博会推介工作全面赶超上届”。

为实现展商招募取得实效，约堡分行分别在南非比勒陀尼亚、约翰内斯堡和莫桑比克马普托举办了三场展商客商招募及进博会推介活动。中国驻南非大使、中国驻莫桑比克大使、南非小企业发展部副部长及莫桑比克贸易工业部常务秘书等高级别官员出席推介活动，展商及潜在客商共计400人次参加了上述推介活动，对展商招募起到了积极推动作用。

在客商、展商招募及推介活动中，约堡分行充分体现了“服务进博再出发”的“拼劲”与“冲劲”，并运用微信平台、南中经贸协会微信公众号对第二届进博会展商客商招募大力宣传，同时在约翰内斯堡OR.Tambo国际机场及当地主流报刊《Business Day》头版刊发进博会及展期供需对接会大型广告，在南非当地营造出中国国际进口博览会的宣传声势。

中国银行约堡分行通过系列宣传、推广活动有力吸引了南非及非洲国家企业的关注与热情，协助非洲企业走进第二届进博会，也为中国市场了解非洲产品打造更宽广的通路。

(责编：徐祥丽、杨牧)