中国青年代表团访问几内亚

人民网科纳克里11月6日电（姜宣、岳少文） 11月3日至5日，由外交部中非合作论坛事务大使周欲晓率领的中国青年代表团一行52人访问几内亚。驻几内亚大使黄巍会见代表团全体成员，举办庆祝中几建交60周年青年友好交流招待会，并出席代表团分别与中方和几方青年座谈会。几总统府办公厅主任兼中非合作论坛北京峰会成果落实协调人卡巴部长、国民议会几中友好小组主席阿里议员等参加有关活动。

黄巍在活动中向代表团全面介绍了中几友好合作交往情况，并表示，今年是中几建交60周年，代表团访几不仅将两国青年交往水平提升到了新高度，更为中几全面战略合作伙伴关系发展注入了持久动力。希望代表团青年以此访为契机，把中几、中非传统友好发扬光大，为构建更加紧密的中非命运共同体贡献青春、智慧和力量。

卡巴代表孔戴总统及几政府和人民，对代表团访几表示热烈欢迎，对两国建交60年来的友好合作予以高度评价，期待不断加强两国青年交流互动，推动几中全面战略合作伙伴关系持续向前发展。

周大使感谢使馆和几方给予的热情接待和周到安排，表示此访加深了代表团对中几、中非传统友好与务实合作的全面了解，将激励青年同志立足本职工作，增强使命感和责任感，为深化中几、中非关系发展作出积极贡献。

此次中国青年代表团访几，系中非合作论坛框架内的青年交往项目，成员来自论坛后续行动委员会单位及其他参与对非合作部门。代表团在几期间，还走访了中国铝业博法项目，了解当地经济社会发展情况，并参观了中几建交60周年图片展。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)