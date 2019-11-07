中国在法发行欧元主权债券深化中欧财金合作

人民网巴黎11月6日电（记者李永群）中国成功发行欧元主权债券庆祝仪式6日在法国巴黎举行，中国财政部副部长邹加怡、中国驻法国大使馆临时代办余劲松、法国财政总署署长奥迪勒·雷诺-巴索等中法各界代表参加了仪式。

邹加怡在致辞时说：“时隔15年，中国重启欧元融资，在巴黎定价和上市，体现了我们对欧元及巴黎国际金融中心的重视和支持，也有助于进一步深化中法和中欧之间的财政金融合作。”

余劲松在致辞中说，中国政府时隔15年再次发行以欧元计价的主权债券，体现了中国政府继续鼓励国际投资者参与经济发展的决心，展现了中国金融业对外开放的姿态。此次发行的欧元主权债券得到国际投资者的积极认购也体现了海外资本市场对中国经济的强烈信心。中国将张开双臂为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。

“此次成功发行欧元主权债券充分体现了全球投资者对中国经济的信心，以及对中国主权信用的高度认可。”中国银行副行长孙煜作为承销商代表发言说，本次交易由包括中国银行在内的12家银行组成承销团共同努力、密切合作，为交易的顺利执行助力护航，体现出全球金融业共同促进世界经济合作共赢、互联互通的精神内核，是一次互利共赢的发行。

中国财政部当地时间5日在巴黎成功定价发行40亿欧元主权债券。这是自2004年以来中方第一次发行欧元主权债券，也是迄今为止中国单次发行的最大规模外币主权债券。本次发行的40亿欧元主权债券受到市场热烈追捧。全球数百家机构投资者踊跃参与询价认购，总认购规模超过205亿欧元，认购达5倍。投资者类型包括部分国家和地区的中央银行及货币管理当局、主权财富基金、国际大型商业银行、投资银行、保险公司、养老基金、资产管理公司等。

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