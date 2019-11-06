第十五届中美电影节、中美电视节在洛杉矶开幕

人民网洛杉矶11月5日电 (记者 王如君) 第十五届中美电影节、中美电视节开幕式暨金天使奖典礼5日晚在美国洛杉矶举行。

中美电影节、中美电视节主席、美国鹰龙传媒董事长苏彦韬表示，影视是文化的桥梁，文化是一个民族的脊梁。过去15年来，我们一直努力搭建一个连结中美两国的影视桥梁，呼唤和平与友谊。我们用影视艺术的国际语言向世界讲好中国故事，坚守中华民族优秀传统的文化自信，通过增进东西方文化交流，促进世界和平。

中国驻洛杉矶总领事张平说，第十五届中美电影节、中美电视节今天在这里隆重开幕，这是中美影视界的盛会，也是中美文化交流的盛事。15年来，中美电影节、中美电视节取得了很大的发展，已成为推动中美两国人文交流的重要纽带和桥梁。中美是两个影视大国，彼此需要加强交流，未来合作前景十分广阔。

2019第十五届中美电影节、中美电视节为期一个月，在美国好莱坞及全美各地举办影视盛典、影视高峰论坛暨影视市场、“金天使奖”颁奖典礼、影视推介会等数十场各具特色的大型电影专场、研讨活动和200多场次的影片展映活动。每年超过300家中美影视公司在中美电影节的影视市场平台上交流合作，每年展映超过500部优秀中美电影，观影人数累计已经超过130万人次。今年中美电影节、中美电视节还与移动电影院北美版(Smart Cinema USA)共同推出线上展映单元。北美观众可通过移动电影院手机APP观影平台欣赏众多中国优秀影片。参加2019年第十五届中美电影节、中美电视节的电影作品包括《流浪地球》、《中国机长》、《廉政风雨 烟幕》、《扫毒2：天地对决》、《烈火英雄》、《决胜时刻》、《鼠胆英雄》、《白蛇：缘起》、《妈阁是座城》、《进京城》、《古田军号》、《送我上青云》等等。电视剧与电视综艺节目包括《老酒馆》、《破冰行动》、《皓镧传》、《黄金瞳》、《宸汐缘》、《九州缥缈录》、《泡沫之夏》等等。

当晚的“金天使奖”颁奖典礼更是精彩纷呈，群星灿烂。中美电影节年度最佳男主角：唐国强《决胜时刻》和吴刚《妈阁是座城》；中美电影节年度最佳女主角：归亚蕾《拿摩一等》；中美电影节年度最佳导演：胡玫《进京城》；中美电影节开幕式电影和年度最佳电影、年度最佳制片人奖 ：《中国机长》,于冬。中美电视节年度最佳导演：林楠《黄金瞳》；中美电视节年度最佳男主角：吴刚 《破冰行动》；中美电视节年度最佳女主角：江疏影《全职高手》。其他奖项也各得其主。

(责编：杨牧、徐祥丽)