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第四届中国国际芭蕾演出季精彩上演

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德国斯图加特芭蕾舞团代表作约翰·克兰科版《奥涅金》剧照。陈力摄
德国斯图加特芭蕾舞团代表作约翰·克兰科版《奥涅金》剧照。陈力摄
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来源：人民网-国际频道  2019年11月06日09:13

人民网北京11月6日电（记者郑海鸥）近日，德国斯图加特芭蕾舞团携代表作约翰·克兰科版《奥涅金》亮相第四届中国国际芭蕾演出季，备受好评。这部舞剧运用了柴可夫斯基的音乐作品加以改编，但是并没有用柴可夫斯基同名的歌剧音乐进行编舞，而是选用了他的《四季》套曲，由德国作曲家、钢琴家、竖琴家库特-海因兹·斯托尔兹根据剧情需要，进行了精心的编配。在服装和置景上，德国设计师尤尔根·罗斯再现了19世纪俄国场景和服装。

据悉，第四届中国国际芭蕾演出季在3个多月的时间里推出20台大戏、33场演出，是历届演出季中持续时间最长、场次最多的一届。其中，引进国外剧目异彩纷呈、分量十足。俄罗斯圣彼得堡艾夫曼芭蕾舞团的《柴可夫斯基》《安娜·卡列尼娜》《卡拉马佐夫兄弟》，以及德国斯图加特芭蕾舞团约翰·克兰科版《奥涅金》相继上演，演出季最后，世界顶级芭蕾舞艺术家斯维特兰娜·扎哈洛娃将带来其新作《MODANSE》。

今年的中国国际芭蕾演出季恰逢中央芭蕾舞团建团60周年。中央芭蕾舞团将在本届演出季中演出众多经典版本的剧目，比如约翰·诺伊梅尔版的《小美人鱼》、娜塔莉娅·玛卡洛娃版的《舞姬》《天鹅湖》、本·史蒂文森版的《灰姑娘》等经典作品，以及《红色娘子军》《敦煌》《鹤魂》等原创作品。

此外，本届演出季还将开展丰富多彩的活动，让普通观众有机会参与国际名团演出的演员选拔活动，让专业人士和舞蹈爱好者亲身参与的大师课程……预计参与群众将逾6万人次。

据悉，中国国际芭蕾演出季经中华人民共和国文化和旅游部批准，由中央芭蕾舞团主办，天桥剧场承办，是中国芭蕾行业规模最大、水平一流的对外文化交流节庆活动之一，从2013年起每两年举办一次。

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(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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