“多彩的中华民族”文化活动走进缅甸

人民网仰光11月5日电（记者 李秉新）5日上午，缅甸仰光中国文化中心宽敞的大厅里人头攒动热闹非凡，由仰光中国文化中心和北京民族文化遗产保护基金会共同举办的“多彩的中华民族—走进湄公河之缅甸”系列文化活动正在这里举行。缅甸也是一个多民族国家，共有135个民族。共同的民族多样性让不少缅甸友人和当地群众怀着浓厚的兴趣像参加节日活动一样前来领略中国少数民族的风采。

缅甸宗教事务与文化部代表—仰光国立文化艺术大学校长吴昂奈敏、仰光省议会副议长吴林奈敏、缅中友好协会主席吴盛温昂、吴努杜妙依基金会主席杜丹丹努以及缅中交流合作协会主席李伯波等当地重量级嘉宾纷纷前来祝贺。

中国驻缅甸使馆公使衔参赞李小艳首先致辞说，中缅两国是好邻居、好伙伴，澜沧江—湄公河像一条纽带把我们紧紧地连在一起，在历史发展的长河中互相帮助、互相学习。中缅两国都有多姿多彩的民族文化，人民生活习俗相近，文化相通，有得天独厚的地缘、人缘、佛缘和文缘优势。两国目前正共建“一带一路”和中缅经济走廊，丰富多彩的文化交流能促进双方人民的深入了解，有助于各方面合作取得新成果。

仰光国立文化艺术大学校长吴昂奈敏在致欢迎辞时说，美丽的澜沧江发源于中国，流到下游就成为了湄公河。这条河每天都见证着沿岸国家人民对自己民族和家乡的热爱和期盼，也成为了连结沿岸各国人民友好感情之河。中缅两国经常性地举办文化活动是增进两国人民胞波情谊的重要方式，这次“多彩的中华民族”文化活动来到缅甸，带来了中国各民族的歌舞表演、摄影作品以及文化遗产技艺展示，能让缅甸人民对中华文化有更加深入的认识，能进一步加深两国之间的友好合作关系。

承办此次文化活动的北京中华民族博物馆带来了白族、纳西族、彝族和裕固族等多个少数民族歌舞表演和优秀摄影作品，以及非物质文化遗产展示。北京民族文化遗产保护基金会秘书长申楠表示，中国是一个统一的多民族国家，悠久的历史和灿烂的古代文明为各族人民留下了极其丰富的文化遗产，各民族文化不断交融，形成了灿烂的华夏文明。同时，中国各民族又一直保留着各自的民族特色，不同的服装服饰，不同的文化符号都显示着不同地域的文化风格，由此形成了绚丽多彩的民族多样性。希望各位来宾踊跃体验我们的民族手工艺制作活动。

刚刚到任的仰光中国文化中心主任徐玲激动地说，文化因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。中缅两国一衣带水，很早就开始了文明对话，很早就开辟了丝绸之路、茶叶之路、香料之路等古老商路，现在两国又在共建“一带一路”……新时期的经济合作拓宽了两国文明交流互鉴的途径，而两国在科技、教育、文化、卫生等更广泛领域的交流交往又催生了更多经济合作成果的产生。衷心希望大家都来感受中华民族的文化魅力，都来体验中国人民的热情好客！

伴随着热情奔放的白族舞蹈《田间乐》、纳西族舞蹈《热美搓》、彝族、裕固族悠扬的歌声，中国文化中心大厅内欢笑声、掌声不断。

几位国际摄影家也出现在摄影作品展览厅，原来他们是刚结束在中国民族地区的摄影采风来到缅甸，听说这里有中国民族摄影展就赶来参观了。他们兴奋地指着一幅幅摄影作品对活动组织者说：“我们也去过那儿！”“我们前几天还在那里！”

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)