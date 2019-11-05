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中国残疾人艺术团表演惊艳里约

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中国残疾人艺术团表演惊艳里约
中国残疾人艺术团表演惊艳里约
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来源：人民网-国际频道  2019年11月05日21:53

人民网里约热内卢11月4日电 （记者 张远南）大幕徐徐拉开，在芭蕾手语诗《我的梦》营造的唯美意境中，演员用曼妙的舞姿和优美的手语带观众走进他们残缺而美丽的世界。当地时间4日晚，中国残疾人艺术团在南美巡演首站巴西里约热内卢，为当地民众带来了一场视听盛宴。

舞蹈《彼岸》，充满阳刚之气、彰显力量之美；舞蹈《白色的鸟》是2018年平昌冬残奥会北京8分钟演出节目之一；器乐独奏《波尔卡》，用中国传统民族乐器竹笛演绎西方名曲；《永不停跳的舞步》表现残疾人不屈的精神和乐观的态度；《雀之灵》展现聋人演员沉寂世界中的空灵纯净。中国名曲《夜深沉》《赛马》等器乐联奏，也是声声入耳、异彩纷呈。最令人激动的还属享誉世界的经典之作《千手观音》，它通过缤纷的手姿和圣洁的舞蹈，将一身千手、美轮美奂的形象和天人合一、大地生辉之意境有机融和，给观众带来无比震撼的视觉享受和直击心底的心灵震撼。专门为此次南美巡演而编排的歌曲和器乐演奏，更是拉近了中国残疾人艺术家和当地观众的距离，让彼此产生了共鸣，现场掌声经久不息。

2019年11月，在中国对外文化集团有限公司“舞动中国”项目推动下，来自中国残疾人艺术团的近30位艺术家，作为通过文化传递尊严、尊重和包容的亲善大使，携大型音乐舞蹈诗《我的梦》赴南美多个城市进行表演。

此次在南美的演出有着特殊的意义。这不仅是《我的梦》出访海外的破百之旅，更是首次来到巴西、乌拉圭、阿根廷三个国家，填补了该剧在南美的空白。据中国对外演出有限公司副总经理王璐介绍，为了让当地观众更好地融入到演出中来，主创团队根据巡演国家的文化特色，对节目进行了重新编排，在保留经典声乐、器乐和舞蹈节目的基础上，增加了颇具南美文化风情的节目。

据了解，中国对外文化集团有限公司于去年首次面向海外推出“舞动中国”系列剧目海外巡演项目，“精品剧目+”的走出去模式逐步得到了海外演出市场的检验，在未来将进一步推动中国舞蹈艺术走出去。

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(责编：徐祥丽、杨牧)
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