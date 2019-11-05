人民网莫斯科11月3日电（记者 张晓东） 11月初，一首由在莫斯科国际关系学院学习的中俄两国学子共同进行的名为《中俄建交七十周年礼赞》长篇诗朗诵拉开了首届全俄俄汉政治翻译技能大赛的帷幕。其中的“中文俄语，学生时尚。民心相通，青年栋梁”语句鲜明地指出了在两国建交70年来，中俄两种语言在两国达到的热度以及语言在两国交往过程中的作用。

比赛在俄罗斯著名的培养外交官摇篮莫斯科国际关系学院举行。来自俄罗斯与白俄罗斯两国的莫斯科国际关系学院、俄罗斯人民友谊大学、俄罗斯国立语言大学、俄罗斯国立人文大学，伊尔库茨克国立大学等院校以及明斯克国立语言大学的共18名学生参加了比赛。他们多是大三及以上年级学生。

比赛题目现场抽签，内容主要是俄中两国国体、政体、地理与政治概况。围绕有关两国宪法、俄罗斯联邦议会、中国的全国人民代表大会与政治协商会议等具体内容展开。比赛形式是短句俄汉即时互译、较长的文本段落俄汉现场互译。

在比赛中，因为选手们所抽的题目不同，再加上选手来自学校不同，也可以看出各个学校的中文教学水平高下。选手们水平参差不齐，有的拿到宣读题目，略作思索即迅速作答，而有的选手明显相关知识储备不足，在台上基本上一言不发。总体上看，来自首都莫斯科高校的选手水平要高出一筹，尤其是莫斯科国际关系学院的学生更出色。因为是政治内容的翻译，略显枯燥，所以为活跃现场气氛，组织者也安排了小节目，以幻灯片形式展示了莫斯科一些中餐馆中文菜单搞笑翻译，以及莫斯科一些中文指示牌不得法的翻译实例，令在场观众与评委捧腹大笑。

值得一提的是，这次比赛不仅是参赛选手们展示自己汉语口语表达水平舞台，也是他们向俄罗斯俄汉互译领域专家学习的好机会。这些评委专家为在场的学生们进行俄汉口译经验传授与分享现场小讲座。比如曾经担任过俄罗斯外交部高翻的俄总统前上合组织事务特别代表巴尔斯基大使在题目为《在发展俄中战略伙伴关系的会谈中翻译作用与对政治口头翻译要求》讲座中表示，在政治领域高层会谈翻译中，相关术语一定要熟练掌握，意思一定要传达准备，这是最基本的，不能瞎编。俄罗斯国立人文大学语言学院东方语言与文化分部主任易夫琴科也指出，翻译要在技巧、知识面以及创新方面保持平衡，要最大程度地将交谈中的意思翻译出来，而且要在翻译中进行俄中两种思维的转换。“但不管怎么样，掌握好汉语都要付出巨大的时间与精力，大量的背诵，学习学习再学习，重复重复再重复。“这是进行讲座的专家们的共识。

“在俄罗斯所有学习汉语的大学生都缺乏参加口语翻译大赛的机会，当然一些学校也举行翻译比赛，但都是书面的，所以本次大赛是俄罗斯第一次，填补了空白。”本次大赛的倡议以及主持者莫斯科国关学院汉语、越南语、老挝语与泰语教研室代主任马斯洛韦茨对记者如是表示。她强调，今年是俄中建交70周年，也是教研室成立65周年，所以这次比赛也算是献给上述两大盛事的礼物。马斯洛韦茨认为，这次比赛主要是考察学生俄中两国社会政治领域方面如两国宪法、国体、政体等专业术语方面的知识储备与口头表达能力，语感与语音面貌，对于各大学学生通过同台比赛知不足找差距再提高是非常好的锻炼机会。

在比赛中以微弱差距荣获第二名的莫斯科国际关系学院国际关系系四年级学生尼古拉在比赛中非常自信、语言面貌也很不错。赛后他兴奋地对记者表示，能够参加这次比赛自己很荣幸，因为有许多优秀的俄罗斯汉语翻译方面的专家不仅是担当评委，而且也向学生传授了俄汉翻译的一些方法与技巧，非常受益。通过比赛尼古拉也看到了自己的差距，他强调，需要在以后学习中加强薄弱环节，补上语言方面的短板。明年将毕业的尼古拉志向远大，他想进入外交部，利用自己的所学为发展俄中关系作出贡献。

对于这次比赛，中国驻俄大使馆非常支持，教育处曹士海公参亲临现场道贺。他认为这样的比赛对于培养俄罗斯年轻的汉语翻译方面的人才是个非常好的机会，学生们可以通过比赛知不足，迅速提高自己的中文水平，同时辅导老师们也可以相互交流教学水平，实现教学相长。

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