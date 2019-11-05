缅甸“一带一路”项目上将有更多中国工程师身影

人民网仰光11月4日电 （记者 李秉新）中缅工程师资格互认协议签字仪式于11月4日在缅甸仰光举行。中国科协副主席、书记处书记孟庆海、中国驻缅甸大使陈海，缅甸建设部长汉佐、教育部长苗登基出席并见证签证仪式。中国科协培训和人才服务中心主任辛兵、缅甸工程理事会评估委员会主席钦木丁分别代表中国科协和缅甸工程理事会在协议上签字。

孟庆海表示，作为“一带一路”倡议的重要组成部分，中缅经济走廊建设取得积极成效。随着中缅战略合作项目逐渐增多，双方在工程领域的合作日益密切，推动工程师资格双边互认势在必行。2018年9月，中国科协与缅甸工程理事会签署合作谅解备忘录，推动了中缅两国在科学、工程领域以及技术人员的培训和交流；本次签署中缅工程师资格互认协议，必将进一步深化双方在工程领域的合作，提升两国工程教育质量和工程师能力素质，让工程师更好造福两国的民生福祉。

陈海大使在致辞说，中缅双方正共建“一带一路”和中缅经济走廊，在港口、工业园区、交通基础设施、医疗、农业和能源等领域合作取得积极进展，工业领域合作日益增多。中缅科技人才组织根据国家法定授权，按照国际惯例、通用规范和标准开展工程能力评价合作，实现资格互认，促进人才流动，必将提升两国工程师能力水平，推动两国工程合作向纵深发展，助力“一带一路”和中缅经济走廊建设。

缅甸建设部长汉佐在致辞时表示，中缅两国是友好邻邦，有许多共建工程项目在缅甸进行，开展工程师资格互认将有利于工程项目顺利实施。 随着缅甸经济不断发展，在建工程项目也越来越多，这就需要大批有资质高水平的外国工程师参与其中，这样才能保障工程项目的质量。中缅两国共建工程项目不断增多符合两国共同利益，希望更多中国工程师来缅甸工作，加强与当地工程师交流，共同提高工程技术水平。

缅甸教育部长苗登基在签字仪式前会见了中国科协代表团。

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