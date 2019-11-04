伊朗历史与现实研讨小组2019年年会在京举行

人民网北京11月4日电 （杨牧、陈丽蓉）伊朗历史与现实研讨小组2019年年会暨海湾危机与中东格局学术研讨会日前在北京举行。会议由中国社会科学院世界历史研究所主办，伊朗历史与现实研讨小组、世界历史研究所亚洲史学科承办。

中国社会科学院世界历史研究所副所长饶望京在开幕式上致辞。中国社会科学院世界历史研究所研究员、伊朗历史与现实研讨小组召集人毕健康主持开幕式。原中国外交部副部长杨福昌发表主旨演讲。

饶望京在致辞中表示，对美国与伊朗矛盾斗争的研讨，对中东地缘政治格局变动的分析，有利于找寻中东问题的病根，同时也可以为扎实推进“一带一路”建设提供智力支持。

杨福昌指出，中国秉持独立自主和平外交政策，与伊朗保持传统友好合作关系。中方始终积极致力于维护和执行伊核问题全面协议，维护中东地区的和平稳定，维护各方正当合法权益。在伊核协议框架内，中伊关系发展仍很有前景。

与会专家分别就“美国与伊朗在中东的博弈” “伊朗与地区格局” “伊朗政治与历史” “中伊文明交往与‘一带一路’”等议题展开讨论。专家一致认为，伊朗是中东地区大国。阿拉伯剧变后，伊朗在地区影响力扩大。美国为维护在中东的战略利益而对伊朗实行极限施压，加剧双方紧张关系。中伊关系发展既有重要机遇，又面临新的挑战。

2010年底爆发的所谓“阿拉伯之春”，使学术界感到中东陷入数十年来未有之乱局，亟需加强研究。为此，中国社会科学院世界历史研究所于2012年成立伊朗历史与现实研讨小组。截止目前，已连续8年举办年会暨学术研讨会，产生了较好的学术影响和一定的社会影响。

本次研讨会共有来自中国社会科学院、中国现代国际关系研究院、北京大学、中国人民大学、北京第二外国语大学、新华社世界问题研究中心、《当代世界》杂志社、西北大学、西南大学等学术机构和高等院校的30多位专家学者出席。

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