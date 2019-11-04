长沙交响乐团“一带一路”中乌友谊音乐会首演成功

人民网基辅11月4日电（记者谭武军）11月3日，“一带一路”中乌友谊音乐会在乌克兰国际文化艺术中心上演，来自中国长沙交响乐团和乌克兰的音乐家们奉献了一台中西合璧的精彩演出，感染了现场近千名观众。

本场音乐会是长沙交响乐团“纯粹中国”之交响乐“一带一路”沿线国家巡演乌克兰站的首场演出。音乐会由长沙交响乐团团长、国家一级指挥肖鸣执棒，中央音乐学院青年小提琴演奏家劳黎担任独奏。音乐会上，长沙交响乐团带来了讴歌了中国蒸蒸日上繁荣景象的交响诗《红旗颂》、独具中国婉约之美的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、将精巧的管弦乐技巧表现得淋漓尽致的柴可夫斯基《第四交响曲》。在热烈的掌声中，长沙交响乐团三度返场，演奏了代表中国传统文化的经典管弦乐《茉莉花》、湖湘风味浓郁的《浏阳河》、充满激情喜气洋洋的《北京喜讯到边寨》，乐团的精彩演绎赢得了在场观众的一致好评。

长沙交响乐团（原湖南交响乐团）有着二十多年的辉煌历史，于2018年12月3日更名，隶属于湖南省演艺集团。乐团以省市共建的运营模式，打造具有世界影响、中华气派、湖湘风格、长沙特色的文化名片，是湖南省唯一三管编制的大型省级职业交响乐团，拥有一大批来自国内外的艺术造诣深厚的音乐家。此次“纯粹中国”之交响乐“一带一路”沿线国家交流演出期间，除乌克兰站外，长沙交响乐团还将赴白俄罗斯和俄罗斯演出。

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