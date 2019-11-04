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“学汉语让我找到了工作”

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选手才艺展示。 记者 朱东君摄
选手才艺展示。 记者 朱东君摄
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来源：人民网-国际频道  2019年11月04日19:51

人民网里约热内卢11月3日电（记者朱东君）“我喜欢中国的综艺节目，特别是《偶像练习生》。现在，我也变成了一名练习生，练习汉语，练习中国文化，练习讲中国故事……昨天妈妈送我来参加比赛时对我说，你就是我的偶像。”17岁巴西少女纳塔利娅一段声情并茂的演讲，赢得了现场热烈的掌声。

日前，第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区决赛暨巴西第五届“汉语桥”中学生中文比赛在里约天主教大学孔子学院举行。来自巴西里约、圣保罗、南大河、伯南布哥、坎皮纳斯等地孔子学院选派的9名选手参加了角逐。比赛分为笔试、演讲、现场答题和才艺展示等环节。

围绕“携手汉语、筑梦未来”的主题，选手纷纷展开畅想——“我希望有一天去中国读书，体验中国文化的精彩。”“我希望认识中国朋友，喝喝中国的茶，也请中国朋友尝尝我们的马黛茶。”“我希望成为两国文化交流的小使者。”

最终获得冠军的高三学生纳塔也是在学习汉语的道路上，逐渐明确了自己的梦想。他对记者说：“在进入葡中双语学校前，我没有什么目标。但现在我对未来有了规划，我希望在大学里学习更多与中国有关的知识，更进一步了解中国。”

纳塔所就读的葡中双语学校位于里约州尼泰罗伊市，是巴西境内第一所以葡萄牙语、汉语和英语三语为教学语言的公立高等中学，由里约州政府和里约天主教大学孔子学院共同创办，2015年开始招生。里约天主教大学孔子学院中方院长乔建珍告诉记者：“经过几年的实践，我们的办学模式得到了认可。现在其他州有不少学校联系我们，希望复制这一模式，我对未来巴西的汉语教学前景非常乐观。”

“我们看到，越来越多的学生开始学中文了。”里约天主教大学孔子学院巴方院长莱昂纳多·贝伦格对记者表示，“学习汉语对这些学生非常重要。中巴两国贸易联系紧密，学习汉语可以帮助他们更好地参与市场，是他们发展事业的基石。”

中国驻巴西大使馆文化参赞舒建平也非常认同这一观点：“不少孔子学院的学生在中企和中国驻外机构找到了很好的工作。他们通过学习，改变了自己的命运，甚至改变了家庭的命运。”

此次以嘉宾身份出现在比赛现场的巴西小伙白子骞，就是这样一位受益者。他是里约天主教大学孔子学院的明星学生，去年主持“汉语桥”中学生赛，今年又参加大学生赛，取得了巴西赛区第三名的成绩。白子骞告诉记者，两个月前，他刚刚获得了里约一家中企的实习机会。“目前巴西经济不景气，我的很多大学同学都还没找到工作，而我能得到这份工作，就是因为我会中文。”白子骞笑道。

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(责编：徐祥丽、刘洁妍)
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