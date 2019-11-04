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“打造象征中巴友谊的标志性活动”

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“伊瓜苏瀑布之夜”演出现场。 记者 朱东君摄
 “伊瓜苏瀑布之夜”演出现场。 记者 朱东君摄
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来源：人民网-国际频道  2019年11月04日19:36

人民网伊瓜苏11月3日电（记者朱东君）余晖渐尽，明月初升，世界三大瀑布之一的伊瓜苏瀑布发出巨大的轰鸣声，与隆隆水声相呼应的，是一阵阵急促有力的鼓点。以宏伟的瀑布为背景，“伊瓜苏瀑布之夜”中秋晚会热闹上演。来自上海鼓舞东方艺术团的表演者，或装扮成俊俏的杨门女将，或幻化为素雅的青花瓷风，或披挂上热烈的“中国红”，边舞蹈边击鼓，为观者带了一场视听盛宴。

今年是“伊瓜苏瀑布之夜”中秋晚会第三次在伊瓜苏国家公园举办。“也是第一次，我们将表演场地直接布置在了瀑布前。”方三京是活动主办方之一圣保罗亚洲文化中心的总裁，他告诉记者，“三年来，伊瓜苏市政府对这项活动越来越重视，投入和宣传力度不断加大。”

“中方将瀑布与庆祝中秋佳节结合起来的创意，正好契合了我们自然与文化相融合的理念。”巴西伊瓜苏国家公园园长伊万·巴普蒂斯顿向记者介绍道，“现在来公园的中国人越来越多，相信这样的活动可以增加中国人对这里的好感。”

伊瓜苏市市长弗朗西斯科·布拉西莱罗很支持晚会的举办，“与中国建立密切联系对伊瓜苏的发展非常重要。”中国驻圣保罗副总领事田玉震对记者表示，伊瓜苏市政府和旅游局近年来与中方互动频繁，“伊瓜苏瀑布是巴西的一张名片，在这里举办中秋庆祝活动具有象征意义。”

伊瓜苏市旅游局是晚会的另一主办方，局长吉尔马·皮奥拉希望将这一活动打造成“象征中巴友谊的标志性活动”，“我们已经把这项活动列入了伊瓜苏市活动年历”。伊瓜苏市是巴西吸引外国游客第三多的城市。近年来，前往伊瓜苏旅游的中国游客数量持续增长。根据伊瓜苏国家公园提供的数据，2017年到访的中国游客近1.5万；2018年增长了22%，达到1.8万余人；今年截至8月，中国游客已近超过1.2万。

“我从没看过这样的表演，非常喜欢。”经营旅行社的莱蒂西亚·冈萨雷斯是晚会的观众之一。“目前我的客户里中国游客还不是很多，且以生活在巴西的中国人为主，希望未来可以接待更多的中国游客。”

目前，伊瓜苏市积极推进各项举措，促进与中国的旅游合作。皮奥拉向记者介绍道，伊瓜苏市与中国一些城市和机构签署合作协议，最近，伊瓜苏瀑布景区就与北京长城八达岭景区结为友好景区，伊瓜苏市还加入了由北京市倡议发起的世界旅游城市联合会。巴普蒂斯顿也表示，伊瓜苏国家公园积极参与面向中国的旅游推介活动。“去年，我们参与了在中国数个城市举办的巡回宣传路演，推介伊瓜苏瀑布。我们还拥有面向中国受众的网站、微信公众号等。”

“另外，我们正在积极推动巴西旅游部和外交部的合作，希望早日对中国中国游客发放电子签证，方便中国游客前来巴西。”皮奥拉对未来两国的合作很有信心，“巴西拥有世界首屈一指的自然景观，而中国的出境游客数量位居世界首位。中巴两国的友谊基础坚实，我们相信两国往来的游客会不断增长，两国的合作前景十分光明。”

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(责编：徐祥丽、杨牧)
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