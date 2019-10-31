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冲绳首里城大火燃烧11小时后被扑灭

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日本冲绳县那霸市首里当藏町仍有消防车赶往现场。（晨曦 摄）
日本冲绳县那霸市首里当藏町仍有消防车赶往现场。（晨曦 摄）
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来源：人民网-日本频道  2019年10月31日17:21

人民网东京10月31日电（李沐航 郑瑾）当地时间31日凌晨，日本冲绳县那霸市拥有“世界遗产”之称的首里城发生大规模火灾，大火燃烧11小时后才被扑灭。在本次火灾中，以首里城正殿为中心周围所有建筑均被烧毁。那霸警方及消防人员仍在现场进行勘察，具体起火原因正在进一步调查中。

据了解，31日凌晨2时30分，位于那霸市首里当藏町的首里城“异常检测装置”发出警报，警卫随即赶往“正殿”，并确认了内部不断有浓烟飘出。随后，火势开始蔓延至邻近建筑物，消防人员赶到现场后立即展开灭火行动。11小时后，直至13时30分左右，消防人员才将所有火焰扑灭。在本次火灾中，除“正殿”被完全烧毁外，“北殿”以及“南殿”总计占地4800平方米的7处古建筑均被烧毁。据现场人员表示，截至日本时间31日下午17时，在距离首里城1公里处，仍可以闻到刺鼻的烧焦味道。

据那霸市消防局透露，虽然“正殿”等建筑物周围配备了消防设施，但是建筑物内部是没有安装喷水设备的，所以在起火后很长时间内，由于高温消防人员均未能靠近建筑物。加上起火后，风助火势，火势蔓延极为严重。在本次的抢救现场，那霸消防局一名40多岁消防队员因脱水被送往医院救治。

作为琉球王国统治阶级的象征，首里城是那霸市最为核心的建筑。首里城“正殿”2层、3层的木造支柱上，雕刻着龙形图案，而该造型是中国和日本都没有的独特造型。被完全烧毁的“正殿”1层，有被修复的只有在治活动、仪式庆典上，国王才会使用的“御差床”龙椅，而在两侧的红漆支柱上雕刻着金龙和五色祥云。

琉球大学大学名誉教授：首里城是琉球的象征

曾参与首里城修复、保存工作的琉球大学名誉教授高良仓吉感叹，看到首里城被烈焰包围真是苦不堪言，30几年前通过多少人的智慧结晶才让首里城得以复原。而不仅是首里城的建筑物，内部的各种器具也都是按照几百年前去复原的，现在被全部烧毁是完全无法接受的。

冲绳县立博物馆、美术馆馆长：不敢相信眼前的大火真实发生了

而同样参与首里城修复工作的冲绳县立博物馆、美术馆馆长田名真之看到火灾现场的画面时表示，如果知道修复工作有多么艰辛，是不敢相信眼前的大火真实发生了。而为了修复建筑物，木材也都是从海外专程运来，为此投入了大量的人力和物力。

首里城西南侧500米处的便利店工作人员表示：“凌晨3点左右，听到消防车的警笛声，才发现是着火了，随后听见了火烧木头时发出的声音。得知是首里城着火，真是吓了一大跳，当时希望尽快扑灭。”

住在附近公寓的一名63岁男性说：“首里城是冲绳人的心灵支柱，真不敢相信它失火了。”

另一名住在附近的70岁男性表示，首里城保存着大量非物质文化遗产，很担心是不是也都被烧毁了。

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(责编：崔越、刘洁妍)
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