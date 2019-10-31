“一带一路”新闻合作联盟短期访学班参访南京江北新区

人民网南京10月31日电（杨倩） 29日，“一带一路”新闻合作联盟短期访学班部分成员来到南京江北新区参观采访。当汽车驶入新区，外媒记者们首先被周围的环境吸引，这里的园区时尚新潮，现代化的建筑群彰显出入驻企业的高精尖气质。

据介绍，南京江北新区是第十三个国家级新区，也是承担“一带一路”倡议与长江经济带国家发展战略的国家级综合功能区，同时还是江苏自由贸易试验区南京片区所在地。南京江北新区围绕“两城（基因之城、芯片之城）、一中心（新金融中心）”三大产业布局。

访学班一行人参观了江苏省产业技术研究院智能制造技术研究所智能机器人研发中心、基因大厦和下一代互联网国家工程中心。“你们的机器人芯片是自主研发的吗？”“你们公司与我的国家有合作吗？”“外国公司可以入驻基因大厦吗？”“外国游客可以在这里做基因筛查吗？”“IPv6国际互联网根服务器未来应用在哪里？”每到一站，外媒记者们都会向企业代表提出很多问题，得到答案后立即记录下来。

俄罗斯“自由媒体”网站主编塔吉扬娜·苏达科娃对专为老年人设计的具有医护陪伴功能的机器人非常感兴趣，“我想看到更多机器人产品，这次完全没看够。”塔吉扬娜遗憾地对人民网记者说。和塔季扬娜一样，访学班的外媒记者对中国高新技术产业的发展现状非常感兴趣，也期待中国企业与自己国家有更多合作。正如哈萨克斯坦通讯社评论员克马尔·马山罗对记者所说：“中哈合作助力哈萨克斯坦经济发展，我们认为有这样一个强大的邻国是非常受益的。我和我的同事们都很高兴看到中国取得如此成就。”

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