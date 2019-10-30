北京电影代表团在东京成功举办“中日电影合作交流·北京圆桌会”

人民网东京10月30日电 （吴颖）为推动中日电影深入交流合作开展，北京电影代表团、北京市电影局主办的“中日电影合作交流·北京圆桌会” 29日上午于东京的中国文化中心举办。日本文化厅、外务省亚洲大洋洲局、中国驻日本大使馆相关负责人，中日导演代表陈思诚、岩井俊二及来自北京、东京两地20余家重要电影公司负责人约50余人参会。

电影交流与合作促进民心相通

北京市委宣传部常务副部长赵卫东致欢迎词表示，电影作为一门艺术，是中日两国文化交流的重要载体，是增进中日两国民众相互了解、沟通心灵的桥梁。此行集结北京电影行业的优秀人才代表、制作团队代表和优秀作品来到东京，希望向东京国电影节学习取经，同时借助电影节平台进一步加深中日两国和北京、东京两地电影界互相了解交流，充分展现中国电影发展成果，更好地促进未来两国电影人深入交流与合作。

日本文化厅参事官（艺术文化负责人）坪田知广致辞表示，东京国际电影节和北京国际电影节都是亚洲重要的电影节平台，祝愿两个电影节携起手来共同发展壮大。中国电影发展迅猛已让包括日本在内的世界电影界高度关注和赞叹，希望今后中日电影开展更多密切合作，共同推动两国乃至亚洲电影事业更好发展。

中日电影人看好两国合拍前景

中方参会企业万达影业、博纳影业、华策集团、新丽传媒、啊哈影业及日方参会企业松竹、东宝、东映、角川公司的主要负责人分别发言交流，共同表达了对两国电影合作的强烈愿望。北京近两年推出的《你好，之华》、《冰峰暴》、《在乎你》等影片就是中日合拍合作的成果，获得良好反响。

由陈凯歌导演的奇幻片《妖猫传》，是近十年来日本最卖座的华语片，累计票房超16亿日元（约9800万人民币）。《妖猫传》的第一大出品方新丽传媒股份有限公司总裁李宁在发言表示，《妖猫传》是一部集合了中日电影顶尖力量的深度合拍片，中国影视企业将致力于给中日两国目前蓬勃发展的电影市场关系再添动力，为扩大互利共赢创造更多机遇。

中日两国签署了电影合作协议，为两国电影合作迎来新的契机。作为世界第二大电影市场，2018年中国电影票房首次突破600亿元，日本电影界对此表现出极大关注。岩井俊二、泷田洋二郎等日本知名导演都正在中国开展各自的新片拍摄计划。日本松竹株式会社常务董事高桥敏弘表示，希望能有机会与中国导演和演员合作，对参与中国市场表示期待。此外，东映株式会社董事、国际营业部部长铃木英夫在会上展示了该公司刚刚购买的博纳影片《无双》的日本版电影海报，表示很快将启动该片在日本的发行推广。

北京国际电影节愿与东京国际电影节交流互鉴 期待更多佳作

北京电视台北京国际电影节运行中心副主任崔岩接受人民网专访时表示，北京电影代表团在东京国际电影节上组团出展，不仅让日本观众看到中国电影作品，也能从中了解到中国电影文化发展。背靠中国强大的电影市场，依托中国电影人的创造活力，短短9年，北京国际电影节已经成为国际交流的大平台、电影市场的风向标、电影文化的新品牌。崔岩表示希望此次学习借鉴东京电影节先进成功经验、交流互鉴，让北京国际电影节更具专业性、权威性和全球视野。同时，期待借助东京国际电影节平台，诚挚邀请东京电影节各界从业者，携带优秀电影作品来参加北京国际电影节，进一步促进中日电影文化的交流和发展。

会上，北京万达影业与日本松竹株式会社签署战略框架协议, 北京卓然、北京面白映画、日本TeamJoy株式会社以及中日文化产业交流协会就动画电影《罗小黑战记》在日本地区发行宣传签署备忘录。此次中日电影合作交流·北京圆桌会是国内电影管理部门第一次在东京国际电影节期间举办较大规模的官方交流对话活动, 对推动中日电影实质性合作将产生积极影响。此前10月22日至24日，北京代表团在东京国际电影节影视交易市场开设联合展位，24家在京电影企业、27部北京出品影片参与推介交流和电影展映，初步达成合作意向项目33个。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)