中国文学走进马德里诗歌节

人民网马德里10月29日电 （记者 姜波）由中外文化交流中心和马德里中国文化中心主办的“丝路行吟——走进马德里诗歌节”文化交流活动日前在西班牙马德里举行，活动通过诗朗诵、手工坊、展览、专题讲座和座谈等多种形式使西班牙民众近距离感受到中国诗歌的魅力。

27日，在杜克伯爵文化中心举办的“手牵手——中西诗歌对话”活动中，中国诗人周瓒和西班牙诗人安玛莉亚同台吟诵各自的诗歌作品，受到现场观众的热烈欢迎。而作为此次诗歌节的重点活动，28日晚在马德里中国文化中心举办的“丝路行吟——知画·知音·知境·中国山水诗路”体验活动上，展出了《富春山居图》织锦长卷及“中国山水诗路” 数十幅摄影图片和精美视频；中国诗人周瓒根据同名长诗改编的诗歌剧场作品《随黄公望游富春山》，剖析中国当代诗歌剧场的艺术实验与文化实践，她还与西班牙汉学家宫碧兰合作，分别用中西文现场朗诵原创诗作；古乐演奏者王光明用中国传统乐器萧吹奏古曲《渭城曲》，并朗诵《兰亭集序》，现场反响热烈，数百位西班牙观众对中国诗人与艺术工作者的精彩演出报以热烈的掌声。

此外，马德里中国文化中心还举办了“曼陀罗之梦：诗经书法工作坊”活动，将中国传统书法艺术、文学经典《诗经》及佛教文化创意结合，通过互动体验的方式让参加者领略中国文化兼容并蓄的魅力。

创立于2011年的马德里诗歌节，与巴黎“诗歌市场”、伦敦诗歌节、柏林诗歌节等活动相呼应，是欧洲诗歌艺术的盛事之一，得到了西班牙文化部、马德里市政府的支持和当地文学爱好者的广泛认可。

此次系列活动的举办借力马德里诗歌节这一主流文化舞台，将中国文学推广至西班牙，让当地民众在感受中国诗歌艺术魅力的同时，通过深层次的交流和对话活动，增进了相互的了解与认知，推动了中西两国之间的“文明互鉴”和“民心相通”。

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