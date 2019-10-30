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非洲最大“万村通”项目竣工 民生工程致2.3万户家庭受益

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尼联邦众议院信息委员会主席奥德本米·多昆致辞（姜宣 摄）
尼联邦众议院信息委员会主席奥德本米·多昆致辞（姜宣 摄）
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来源：人民网-国际频道  2019年10月30日08:37

人民网阿布贾10月29日电（记者 姜宣） 29日，今年1月14日启动的尼日利亚“万村通”项目在尼首都阿布贾举行了竣工典礼，至此，非洲人口第一大国尼日利亚“万村通”项目全部完成。项目覆盖了全国全部36个州及1个首都区，774个地方政府中有772个受援，惠及村庄1000个，受益家庭达2.3万户。

尼联邦众议院信息委员会主席奥德本米·多昆称，“万村通”项目以一种独特的方式加强了尼日利亚与中国的良好关系。这个项目针对的是尼日利亚真正有需要的人，突出了中国政府“以人为本”的理念，是一个民有、民治、民享的工程，尼政府将全力做好设施的维护、使用和安全保障。

驻尼日利亚经商处参赞李元表示，“万村通”项目是习近平主席于2015提出的将非洲国家接入卫星电视的计划，如今成千上万的尼日利亚人，尤其是偏远地区的人们，可以欣赏到清晰多彩的高质量节目，儿童也可以获得更好的教育资源。今年，习主席在“一带一路”国际合作高峰论坛上指出，必须搭建起不同文明之间相互学习的桥梁，并在教育、科学、文化等各个领域开展深入合作。基础设施作为互联互通的基石，中国将继续与其他各方合作，为共同繁荣创造更光明的未来。

尼联邦新闻文化部媒体与公共关系司司长拉迪·伊胡奥玛表示，感谢中国政府的无偿捐赠，感谢四达时代集团的辛勤劳动，目前，“万村通”项目已经成为尼日利亚联邦政府信息传播的重要平台。

四达时代尼日利亚公司总裁张军旗表示，尼日利亚民族众多、文化差异大，但“万村通”项目实施以来，无论走到哪里，都受到了民众的热烈欢迎，该项目不仅仅是将数字电视节目带到了尼全国各地，更是为中尼两国的文化交流搭建了平台。

科吉州达斯土王艾尔哈吉·奥斯曼、伊勾勾·艾基提土王奥巴巴尔·阿德伍米及乌姆奥堪耐王国永久统治者艾兹·奥卡-奥米艾四世等10位传统领袖出席了活动并代表辖区民众发表了热情洋溢的讲话，他们一致对中国的援助表示衷心感谢。奥卡-奥米艾四世说，这是中国政府与人民赐予我们友谊的礼物，我们将竭尽全力保护好，为当地子民造福。

2015年12月，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出了未来3年同非方一起实施“十大合作计划”，其中在人文合作计划中指出，将“为非洲1万个村落实施收看卫星电视项目”，即“万村通”项目。由于尼日利亚人口众多，得到了近十分之一的该项目分配。

根据计划，拟在非洲25个国家，优先选择城镇周边150户以上通电且没有信号障碍的10112个村落，实现卫星电视节目的收看。项目为每个村落公共区域免费配备2套太阳能投影电视系统、1套太阳能数字电视系统，20户家庭安装卫星接收系统。

由于非洲各国普遍基础设施不完善，施工难度大，且主要负责属地化经营的本地技术工人培训周期长，比如在尼日利亚东北部，工程及技术人员经常会受到“博科圣地”等极端势力的干扰、攻击，但四达时代公司不畏艰难，积极想办法，抓紧施工，及时完成了任务。目前，项目整体在非洲25个国家已经有19个国家竣工，其余6个国家正在紧张施工、验收中。

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(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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