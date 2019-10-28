中埃建设者新首都工地赛篮球

人民网开罗10月28日电 （记者 曲翔宇） 九十月的开罗已然入秋，大漠环绕的埃及新行政首都工地夜晚凉风习习，进入一年里最为舒适的季节。中建埃及新行政首都CBD项目主办中方及属地员工共同参与的系列篮球赛，在历时一个月的时间里，中埃建设者们赛球技，促友谊，放松身心的同时，为确保工程按时完工凝心蓄力。

埃及当地时间9月14日夜晚，中秋节，皎月高挂，金风送爽。10支参赛队伍依次入场，斗志昂扬、步伐矫健；现场庄严的迎中埃两国国旗、唱两国国歌仪式后，中国驻埃及大使廖力强为首场比赛开球。公使衔参赞韩兵代表使馆致辞，希望运动员在比赛中赛出友谊，赛出风格，赛出水平，增进与兄弟单位、埃及员工的友谊，并预祝本届篮球友谊赛圆满成功。

场边，色彩鲜艳的队旗迎风招展，数百名中埃观众的阵阵呐喊穿透夜空。场上，中埃健儿龙争虎斗，快攻，内切，挡拆，转身跳投……步伐矫健，身手灵活，整个活动充满友谊第一、比赛第二的欢乐气氛。

10月17日晚，随着决赛终了的一声哨响，篮球友谊赛圆满结束，冠军为中建埃及分公司代表队、亚军标志塔项目代表队、季军P7标段代表队颁奖。 “最佳人气奖”同时为标志塔项目代表队获得。

作为这些活动的总策划人与发起人，中建埃及分公司总经理常伟才在闭幕式上致辞，感谢各支参赛队伍的精彩表现和全体志愿者的辛勤付出。他表示，今后将继续开展丰富多彩的文体活动，为广大员工创造更好的工作、生活环境。他希望参赛选手在今后的工作继续发扬比赛中团结协作、拼搏争先精神，努力把CBD项目建成“一带一路”的标杆工程。

巧妙的传球，华丽的转身，精彩的出手，完美的配合，篮球宝贝们激情活力的舞蹈，拉拉队员们此起彼伏的助威声，成为夜幕笼罩之中的大漠一道独特的风景。中建埃及分公司负责人介绍说，本届比赛共有来自埃及分公司、各标段的10支队伍、约80多名员工参加，其中包括14名埃及员工。自9月14日开赛以来，每周举行5至6场。

小小篮球，既磨练了参赛团队的集体意志，凝聚了相互的力量，增加了彼此的信任，感染了在场的中埃员工，又传递了彼此的友谊，更传播了中企文化，可谓一举多得。

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