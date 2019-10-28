中欧班列eWTP菜鸟号首班列车抵达比利时

人民网布鲁塞尔10月26日电（记者 任彦）当地时间25日下午2时30分，中欧班列（义乌—列日）“世界电子贸易平台”（eWTP）菜鸟号首趟列车抵达列日物流多式联运货运场站。这是首个贯通中国长三角区域、中亚和欧洲并服务于跨境电子商务的铁路货运专列，对于促进“一带一路”高质量发展具有重要意义。

“我们对这趟货运列车翘首以盼，欧洲的消费者可以更快地拿到从中国订购的商品。”列日物流联运集团总经理布莱姆·安柯斯在接车仪式上对人民网记者说，这趟班列载有82个标准集装箱，货物主要是个护美妆、电子产品和家居用品等，共有20多万件。货物抵达列日后，将通过当地发达的物流渠道迅速分发至德国、法国、荷兰、波兰、西班牙、意大利和捷克等欧洲国家。“和以前相比，这趟直达列车至少可以提前一到两天把商品送到欧洲消费者手里。”

半个月前，安柯斯亲自前往中国参加了这趟班列的首发仪式。他说，这趟班列10月9日从浙江义乌西货运站始发，经过17天运行，横跨亚欧大陆，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰和德国，最后顺利抵达欧洲重要物流枢纽中心列日。“列日是比利时东南部列日省的省会城市，地理位置独特，毗邻荷兰、德国和法国。从列日到阿姆斯特丹、巴黎、法兰克福等欧洲重要城市都只有几个小时的车程，列日水陆空交通设施完善，是世界各国商品进入欧洲消费市场的重要门户。”

“义乌与列日虽相隔万里，但在经贸方面往来密切，同时又都是eWTP枢纽。这趟班列的开通真正实现了义乌与列日两地的铁路干线直联，将为跨境电商发展提供新通道，有效降低平邮小包成本、提高配送效率。”义乌市副市长郭济环在接车仪式上表示，班列的开通还将有效丰富跨境电商品类，促进中欧贸易升级，为推动“一带一路”高质量发展加油助力。

比利时瓦隆大区外贸与外国投资总署海外首席运营官肯佩尼尔斯出席接车仪式，他在致辞中表示，列日和义乌之间第一条铁路货运线开通，为瓦隆和欧洲出口商提供了以较低成本进入中国消费市场的新机会。

“中欧班列义乌—列日线的开通是中比两国在‘一带一路’框架下合作的新成果。”中国驻比利时大使曹忠明在致辞时说，“一带一路”倡议将中国和比利时紧密地联系在一起，双方在“一带一路”框架下的互利合作不断扩大。中欧班列义乌-列日线开通后，列日作为欧洲物流中心的地位将更加突出，中比两国之间的联系将更加紧密。

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