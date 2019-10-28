“武林风”锦标赛落户尼日利亚 中非武林高手将同场竞技传播中华武术

人民网阿布贾10月27日电（记者 姜宣）当地时间26日晚，在近百名尼日利亚媒体人及武术爱好者见证下，中国著名武术类节目“武林风”锦标赛节目组与尼日利亚阿布贾非洲遗产文化中心签署了合作谅解备忘录，中国“武林风”锦标赛节目将在不久走进尼日利亚，首次落户非洲。

“武林风”节目组非洲代表刘胜利介绍称，节目组拟将锦标赛节目引入非洲，为广大非洲观众提供中国特色的武林类节目，同时更重要的是将邀请更多非洲武术爱好者加入到锦标赛当中来，感受中华武术文化，并与中国武术行家一起切磋武艺。

非洲遗产文化中心负责人摩西斯·阿约姆表示，中华武术源远流长，博大精深，许多国际人士都到中国特别是河南嵩山少林寺、太极陈家沟等武术之乡学习功夫。此次与“武林风”锦标赛合作，将使非洲人能够近距离观看令人震撼的真正的中国功夫，对于非洲人了解中国功夫，推动非中文化交流越到重要作用。

刘胜利表示，非洲人，特别是非洲人口第一大国的尼日利亚人一般都身材高大，身体强壮，在体育竞技方面有优势，武术潜力巨大。

“中华武术的魂并不是在于将对手击倒，以武力征服人，事实上人们最大的敌人并不是对手，而是自己。中华武术的魂就是在于让人们不断挑战并战胜自己，从而培养出不怕困难，勇敢真正的品质。”刘胜利对中华武术魂的阐述受到了在场所有人的高度认可。

记者劳伦斯说，虽然中非双方文化差异很大，但“中国功夫”在非洲却是一张闪亮“名片”。长期以来，功夫类影视节目在所有中国节目里最受欢迎，自己因此也成为了一个武术迷，“武林风”赛事在非洲的举办，将能够极大缓解非洲人民对中华武术的“相思之苦”。

作为传播非洲文化的重要平台，非洲遗产文化中心致力于让更多人了解非洲。近年来，随着中非关系越来越近，该中心更加关注中非文化交流与合作，负责人摩西斯因此也被我驻尼使馆授予“尼中双边关系杰出倡导者”荣誉称号。根据协议，该中心将负责搭建中尼武林高手切磋的实战平台，并将节目推送至当地有关媒体。

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