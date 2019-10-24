味蕾上绽放不同滋味 英国值得光顾的最佳美食餐厅

全球旅游网站平台TripAdvisor公布了2019年“旅行者之选” 英国最佳美食餐厅榜单。

该奖项的评选主要基于对世界各地数百万食客评论和意见的分析。伯明翰的Adam's餐馆在英国最佳美食餐厅中排名第一，北约克郡奥尔斯特德的Black Swan排名第二，坎布里亚郡卡特梅尔的L'Enclume餐厅位居第三。

伯明翰的Adam's餐馆，被TripAdvisor评为英国最佳美食餐厅。

该餐馆由夫亚当（Adam）和娜塔莎·斯托克斯（Natasha Stokes）运营。

亚当说：“我们很高兴能在旅行者之选奖项中被评为英国第一和世界第十。

在英国餐馆排名中，获得第二的是位于北约克郡奥尔斯特德的Black Swan，这是一家米其林星级餐厅，设有客房。

这家餐厅仅提供的一份品尝菜单，其采用周边地区生长的食材。

食客说，这些是简单但真正新鲜美味的东西，拥有令人难以置信的味道。

在英国餐馆排名中获得第三的是坎布里亚郡卡特梅尔的L'Enclume，拥有两颗米其林星，品尝菜单价格为155英镑。

获得第四的是位于康沃尔郡帕兹托的Paul Ainsworth at No6，它坐落在乔治亚风格的联排别墅内。

排名第五的是爱丁堡的艾兹勒（Aizle）餐厅，种植自己的蔬菜和草本植物。

英国排名前10位的其他餐厅还包括圣埃德蒙兹伯里（Bury St.Edmunds）的Maison Bleue餐厅（第六），坎布里亚郡安布赛德的The Old Stamp House餐厅（第七），伦敦威斯伯里的Alyn Williams（第八），爱丁堡的Castle Terrace （第九）和诺丁汉的Restaurant Sat Bains餐厅（第十）。

(责编：燕勐、贾文婷)