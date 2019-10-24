中国国家行政学院助力阿尔及利亚培训战略人才

人民网阿尔及尔10月24日电（记者尤铭）在阿尔及利亚东部省份塞提夫，2019年阿尔及利亚提升战略组织研究管理能力研修班正如火如荼的举行。来自中国国家行政学院的10名教师与阿尔及利亚70多名局、处级领导干部就战略组织和科研管理能力及智库建设等问题展开深入交流。

本期研修班由中国国家行政学院与阿尔及利亚内政、地方行政和土地整治部（以下简称“阿内政部”）共同举办，这是中国第一次向阿尔及利亚派教员分享中国发展经验。

近年来，中阿两国在干部培训和行政能力建设方面交流互动频繁。阿内政部人力资源、培训及法规事务司副司长塔伊布介绍称，2015年来，阿尔及利亚先后派遣491人次领导干部赴国外学习，其中派往中国的有402人次。他说，到中国参加培训已经成为阿各级领导干部对外学习交流的主要平台。

中国国家行政学院政治和法律教研部主任时和兴教授表示，国家行政学院与阿尔及利亚交流合作密切，举办过包括发展战略、区域规划、地方经济发展、人力资源管理和财政管理等多个阿尔及利亚高级官员培训班，累计培训来华学员165人次。此次以海外送教团模式走进阿尔及利亚，希望能够为更多的阿尔及利亚朋友参与研修提供便利，更好地就发展经验和治理能力建设进行相互交流。

这次研修班，课程设置主要包括习近平新时代中国特色社会主义思想、中国改革开放发展基本历程与主要经验、中国国家治理法治化、“一带一路”倡议与非洲发展战略等治国理政经验，战略思维与领导力、决策科学化民主化等科学管理实践，以及国家行政学院的智库建设与科研实践、中国高中级干部培训的实践等科研管理和人才培养方面内容。这些内容大多都是阿尔及利亚内政部自己挑选的。

在研修班筹备阶段，阿内政部人力资源、培训及法规事务总司长梅拉波提·阿布戴尔·哈利姆率团专程前往中国，对研修班的课程设置及相关安排进行细致交流。哈利姆称，由于阿尔及利亚当前正处在改革发展的关键时期，迫切需要提高国家科研机构的科学管理水平，提升培训机构的培训效果，增强公务人员的战略思维和能力素质。中国改革开放以来的发展经验，尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想对阿尔及利亚具有很好的启发和借鉴意义。

塞提夫省长贝尔卡迪布对记者说，这次研修班的举办充分体现了阿中两国坚实的传统友好和高度的政治互信，希望未来阿中双方能够在培训、科研、咨询等领域开展更为紧密的交流与合作，以派官员到中国去进修为起点，以中国教师到阿尔及利亚来送教为补充，不断丰富培训和交流模式，进一步交流经验、答疑解惑、固化成果，为推动阿中共同发展和南南合作作出更多贡献。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)