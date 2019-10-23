重游加拿大“德国小镇”

人民网讯 加拿大是个移民国家，来自世界各地的150多个族裔在此和谐共存。加拿大各省有许多以单一族裔为主的市镇，安大略省休伦湖畔的金卡丁和戈德里奇就是苏格兰族裔聚居的小镇，而安省滑铁卢地区的圣雅各布（St.Jacobs）聚居着德国移民的后裔，被称为“德国小镇”。一年前，我们曾到“德国小镇”赶集，今秋重游这个小镇，除再逛“农夫市集”外，还乘坐了百年前的老式蒸汽火车，品尝了百年老店著名的熏猪肘与德国黑啤，地道的德国风味名不虚传。

乘坐老式蒸汽火车，仿佛时光倒流

每年10月份的第二个星期一是加拿大的感恩节。10月12日这个周六就是感恩节小长假的第一天，女儿女婿陪同我们重游“德国小镇”，一早从住地密西沙加出发，不足两小时就到达“德国小镇”。我们按计划先到“农夫市集”火车站领取预订的火车票，就地等候火车。11点整，由滑铁卢始发的蒸汽火车从枫林掩映的轨道上缓缓开来，游客在兴奋中忙于拍照。在“农夫市集”站等候的游客自觉排成一队，手持车票有序上车。车站有许多身穿荧光服的老年志愿者协助搀扶游客登车。队伍中有两位红衣小乘客引人注目，他们手持车票很兴奋，憧憬这趟旅游；上车后在同一车厢又看到两位目光炯炯有神的小姐弟，显然，他俩感到这老式火车是一个新奇的世界，他们的爸爸说，感恩节是个庆丰收的节日，带孩子出来坐老式火车旅游，让他们看看乡村的田野、丰收的玉米、勤劳的花牛和正在变红的枫叶，使他们懂得感恩大自然，感恩上苍给予人类的一切，从小就要懂得感谢、感激和感恩。

火车启动，列车导游开始介绍：滑铁卢中央火车（Waterloo Central Railway）自滑铁卢始发、途径滑铁卢整个乡村地区，一直到埃尔米拉（Elmira）小镇后再原路折返，每个火车站都为游客提供免费泊车。游客在往返全程中会饱览乡野景色，度过两小时的快乐时光。此短途游览火车全年为游客服务，10月中下旬的赏枫游、万圣节摘南瓜游和圣诞节的冰雪游更具特色。听着介绍，眺望窗外，美景目不暇接，康斯图嘉河畔的枫林开始泛红、黄绿相间的葵花田一望无际、或卧或站的黑白群牛悠然自得，丹枫如画，玉米丰硕，绿茵养眼……好一派绝美乡村风光，令人心旷神怡。暂时逃离城市，又不太消耗体力，靠在车厢内宽敞的座椅上，放空一切，休闲地欣赏窗外掠过的一幅幅美景，短途蒸汽机车之旅真是放松身心的不错选择。途中有部分游客下车，他们要参加深度乡村游，坐马车再happy一番。

再逛“农夫市集”，品尝德国美味猪肘

下午1时，乘蒸汽火车原路返回圣雅各布斯农夫市集站，我们再次游逛这加拿大最大的农夫市集。2018年8月1日，我们曾在人民网发表《在加拿大“德国小镇”赶集》一文，已对这个小镇历史和“农夫市集”规模有详细介绍，这里不再赘述。此次重游市集，除饱览琳琅满目的新鲜蔬果、鲜花、香肠、甜点、果酒以及多姿多彩的工艺品外，还看到为感恩节特供的装饰南瓜和异形南瓜，新设了感恩节化装摊位；展厅内还增加了德式套娃娃和更为精致的铁制工艺品；还不时看到巡逻的男女警察。市集依然人气旺盛、人头攒动，但处处秩序良好，气氛温馨。关键是这里的德国后裔专注务农，他们生产的蔬果完全不用化肥，绿色安全，味道鲜美，长年吸引着方圆数百里的游客。市集的葡萄晶莹透亮、苹果细腻爽口、酥梨脆嫩清香、橙子甘甜多汁，我们不时驻足采购，先后买了苹果、桃、葡萄、梨、西梅、橙子6种水果和角长肉厚的新鲜豆角，还买了4瓶枫糖浆。身着德裔传统服装的摊主，柔声细语，和蔼可亲，川流不息的游客买到优质产品，得到温馨服务，个个笑逐颜开。

去年赶集没去附近百年老店品尝著名的德国熏猪肘，一直感到遗憾，这次必须补上。下午4时，我们离开市场慕名前往拥有159年历史的海德堡老店（The Olde Heideberg）。店面不大，但店内座无虚席。一进门就看到一位老者在演奏手风琴，他演奏的是古巴经典民歌《鸽子》。我们坐下来点了一份烟熏猪脚，新出炉的猪肘鲜香诱人，分量十足，配着德国酸菜、沙拉和土豆泥，吃起来香软细嫩，爽而不腻；还点了餐馆自酿的德国黑啤，味道香醇甘苦，很适合搭配猪肘饮用。据介绍，制作这皮薄肉嫩的猪肘，是先用德国啤酒、盐、白醋及香草等不同调料腌制一夜，次日蒸2小时、再烧烤45分钟，边烤边在表皮浇上蜜糖味的德国啤酒，使其外脆肉嫩多汁，香甜不腻，回味无穷。我们还品尝了这里的烤鱼和牛排，也很可口。老伴说，赶集前坐了蒸汽火车赏景，赶集后品尝了德国熏肘，这次来“德国小镇”可谓圆满！ (冯霄/文 于世文/摄)

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