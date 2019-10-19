数字经济与可持续发展推动马赛普罗旺斯"一带一路"雄心

人民网巴黎10月18日电（记者何蒨） 作为法国第二大城市及最大的商业港口，马赛在吸引商业投资方面一直享有优势。自从法国行政区划改革以来，以马赛为中心的埃克斯-马赛-普罗旺斯大区已跻身法国吸引外资最多的地区前三位，仅次于巴黎大区。马赛在历史上享有连结欧洲与北非桥梁的地理优势，亦是传统海运港口，如今则通过大力打造“欧洲地中海”项目，将传统产业与智慧都市、绿色环保及数字经济相结合，在大都市可持续发展的转型基础上抓住新经济发展机遇。马赛与中国的经济、教育、旅游、文化合作往来密切，马赛普罗旺斯商务投资署也将参加于11月在上海举行的第二届国际进口博览会，进一步加强与中国投资者的交流。

可持续发展打造未来都市典范

马赛普罗旺斯商务投资署指出，马赛地区的产业优势如今主要体现在数字经济、海运物流、航空航海机械制造、能源生态保护、健康医疗、以及法式生活领域，可谓覆盖传统产业的同时也紧紧抓住了高新科技带来的发展契机。马赛市目前正在积极推进“欧洲地中海”项目，该项目是欧洲迄今已来最重要、规模最大的大都市规划开发计划，预计总投资将达到70亿欧元，规划面积达480公顷，目的是把靠近马赛市中心港口以西的城市新区进行可持续开发，包括高端经济商务区、公共休闲区和住宅区。目前，已有不少跨国企业在这里崭新的商业大厦中入驻，包括DHL、意大利电信、德勤、普华永道和IBM等。

“欧洲地中海”项目的核心意义是将马赛打造成为欧洲绿色科技智慧城市的典范。例如，在城市温控方面，这里采纳专利地热技术吸纳海水对社区进行冬夏调温，并通过物联网技术将公共交通、货物运输、能源供应、建筑耗能等进行智慧连结，减少对能源的消耗和对环境的污染。在“欧洲地中海”项目的支持下，马赛新区充满现代都市气息及欣欣向荣的发展态势，与颇具历史风味的旧城区相映成趣，充分展现了传统商业都市的崭新一面。目前，马赛也希望以“欧洲地中海”项目作为平台，吸引更多的中国企业投资和进驻。马赛普罗旺斯商务发展署负责人菲利普·斯特法尼尼（Philippe Stefanini）指出，马赛在历史上就是连接法国、欧洲与非洲的桥梁，马赛不仅欢迎中国投资者，更可以成为中国企业走向非洲的入口。

马赛成为海底电缆重要登陆城市

马赛普罗旺斯大区工商会主席让·吕克·邵文（Jean Luc Chauvin）介绍说，目前马赛希望在优势产业如数字经济、海底电缆、航运海运机械制造、医疗等领域与中国展开更多的合作。他也指出，马赛地理位置优越，位于欧洲、亚洲和非洲的交接处，这也使得马赛在海底电缆系统登陆方面占尽优势。

马赛是继伦敦、阿姆斯特丹、法兰克福之外，欧洲又一个重要的海底电缆登陆城市。今年9月，第一条连接中国和法国的私营海底电缆刚刚签署PEACE协议，马赛将作为登陆点。PEACE海底电缆系统是指连接欧洲、巴基斯坦和东非的开放式中性海底电缆系统，全长12000公里，2021年将开通欧洲至亚洲的路线。该项目中，马赛作为登陆点，不仅连接法国和巴基斯坦，也将由此通向印度洋和东非，未来将扩展至南非。PEACE海底电缆系统项目由华为海洋负责承建，并由亨通电缆负责生产，马赛因此也成为中国海底电缆龙头企业的关注对象。根据马赛普罗旺斯商务发展署介绍，马赛也期待其他中国投资者关注其海底电缆领域的发展。

数字经济推动马赛港新发展

马赛福斯港是排名法国第一、地中海第二的重要港口。作为传统的商业港口，福斯港也在不断寻求新形势下的新发展战略。福斯港除300公顷的港口区外，还拥有一片面积达10000公顷的港口工业区，如今已建设了几家国际大型跨国企业的物流中心。

利用数字经济推动港口发展是福斯港的最新发展战略，这里拥有新型的海底电缆即插即用接口，可连接六条海底电缆，港口还配备了数字云技术，通过两个集成互连数据中心进行高级计算。如今，福斯港通过加强“智慧港口”的建设，已经与法国的一些大型能源及海运企业如法国电力、达飞集团等共同开发数据，有利于这些企业的高效管理。此外，福斯港也已与中国招商局建立合作，共同开发港口业务。

根据福斯港港务局介绍，江苏无锡的中国确成硅化学有限公司将在这里的工业区投资1亿欧元建造工厂，有望直接创造130个工作岗位。该项目的推进，也体现了福斯港在工业开发区方面的吸引力。

除商业货运外，马赛也是欧洲排名前五位的游轮港。根据马赛普罗旺斯商务发展署的统计，从1996年至今的十多年间，经由马赛登上游轮的游客数量已经增长了30倍。

马赛与中国的经济交往欣欣向荣

马赛普罗旺斯大区工商会主席让·吕克·邵文指出，中国经济未来发展潜力强大，马赛始终致力于与中国投资者积极交流，并在教育、科研等领域展开密切合作。根据马赛普罗旺斯商务投资署介绍，目前已有十几家中资企业及项目在当地落地，包括中国远洋海运、潍柴动力、中石油、天珑移动、握奇数据、中国天楹等。

潍柴动力早在2009年就收购了位于马赛普罗旺斯大区卡西斯市（Cassis）的法国百年发动机制造品牌博杜安公司。根据公司副总裁法布里佐·默兹（Fabrizio Mozzi）和公司中方代表、副总经理王华杰的介绍，在收购后的十年发展中，潍柴注入大量资金，不仅保留原有工作人员，更将工作人数提高至目前的170人，不仅实现了生产成本的降低，也在盈利能力方面逐步获得提升，并于2016年开始实现盈亏平衡。未来，公司将把国际化发展作为重要战略之一，致力于开拓海外市场，并预计至2025年将营业收入提高至10亿美金。

达飞集团是排名法国第一、世界第三的集装箱承运公司，在萨德家族的经营下，虽然仅有40年历史，却从最初的办公室发展至如今的三栋现代化大厦，可谓法国的商业传奇。开拓创新是达飞集团的座右铭之一，早在上世纪90年代初，达飞就开始与中国建立合作，如今达飞集团在中国的员工已接近2万名。作为海运领域的带头者之一，达飞集团十分注重环境保护和科技创新，积极推动天然气驱动集装箱海运船的使用。今年9月，由中国制造的全球首艘以液化天然气为动力的“达飞雅克萨德”号（CMA CGM Jacques Saade）23000-TEU超大型集装箱船完成下水仪式，也标志达飞与中国的合作开启了具有崭新前景的新篇章。

马赛与中国的教育合作

马赛普罗旺斯的发展战略不仅包括数字经济与产业发展，当地也十分注重打造全方位的深度交流，特别是在教育领域。凯致高等商学院（KEDGE Business School）是欧洲著名的商学院，也是法国精英学校的成员之一。凯致商学院在数字经济、海运物流等领域拥有教育资源优势，此外也不断拓展创新的教学领域。目前，商学院已经与中国人民大学和上海交大展开积极合作，并在苏州建立的分校区。

今年，凯致商学院还设立了与中国中央美院及巴黎索邦大学联合培养的艺术管理教学项目。凯致商学院院长文森特·芒热马丁（Vincent Mangematin）指出，商学院每年在中国及法国校区培养的中国学生人数已超过800人，虽然中国学生的数量在增加，但商学院坚持法国校区每个班级的中国学生人数不超过20%，以保证中国学生能够最大程度享受国际化教育资源带来的优势。

马赛期待开辟中国直航

近年来，马赛一直在积极推动与中国开通直航，马赛机场也在这方面也做好了积极准备。马赛-普罗旺斯机场是地中海西部地区最大的机场，也是欧洲客流量最活跃的机场之一，其旅客量在过去十年中已增长了40%。马赛机场特殊的地理位置使其成为衔接地中海、北非的重要入口。

根据马赛-普罗旺斯机场总裁菲利普·贝尔纳（Philippe Bernand）、市场经理朱利安·布雷（Julien Boullay）的介绍，直至2025年，马赛-普罗旺斯机场将继续投资5亿欧元，完善和提高基础设施，并将专门扩建机场区域迎接中国旅客。由于马赛是重要的地中海游轮上船港口之一，开通马赛至中国的直航将十分有利于当地旅游业的发展。市场经理朱利安·布雷强调，马赛-普罗旺斯机场对中国市场非常感兴趣，开通直航将大力拉动普罗旺斯地区的旅游产业，同时也可以促进马赛作为商业空港的运输便利，这也是机场负责人未来努力的方向。

总而言之，马赛是一个具有多重文化身份、拥有纵深多层次经济发展的现代化都市，其长远的发展目标与可持续发展理念，让这座城市成为法国南部、乃至欧洲地中海地区最重要枢纽性城市之一，也是欧亚非文明交汇的窗口，因此也是“一带一路”陆路与海路的重要节点。无论从传统经济产业的角度，还是现代化数字经济的角度，这座城市都体现出强烈的走向未来的意愿，也期待能在这份朝气蓬勃中迎接更多的中国投资者与合作者。

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