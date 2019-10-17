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联马团总司令：“中国维和部队的表现远超我们的期望”

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联马团总司令丹尼斯·吉伦斯伯尔中将在警卫分队大队长刘勇的陪同下检阅部队（孙伯语 摄）
联马团总司令丹尼斯·吉伦斯伯尔中将在警卫分队大队长刘勇的陪同下检阅部队（孙伯语 摄）
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来源：人民网-国际频道  2019年10月17日17:02

人民网内罗毕10月17日电（记者 吕强） 马里加奥消息：当地时间16日，联合国马里多层面稳定特派团（联马团）维和部队总司令丹尼斯·吉伦斯伯尔中将对中国第七批赴马里维和警卫分队进行视察访问。这是中国第七批赴马里维和警卫分队部署任务区以来，首次迎接联马团总司令视察。

在警卫分队营区集合场，总司令一行观看了警卫分队官兵中国传统武术和格斗术表演。随后，总司令同警卫分队全体军官及士兵代表合影留念。在静态展示区域，警卫分队大队长刘勇向总司令介绍了警卫分队单兵武器装备、无人机、防弹盾牌、防爆毯等装备器材。经过改装的无人机，可以实现飞行过程中喊话驱离、敌我标识等特殊功能，丹尼斯对中国警卫分队的这一改进做法，给予了高度肯定。在作战值班室，他通过监控系统，了解新启用的20号哨位执勤情况。据了解，新建的20号哨位，预警报警系统得到深度优化，观察射界得到扩展，防护抗毁能力得到大幅改进。

视察中，丹尼斯司令对中国维和警卫分队部署以来的工作给予了充分肯定，他表示：“中国警卫分队营区的安防设施建设、士兵的职业水平、军官的指挥素养，都让我充满了强大的信心。警卫任务很艰巨，但是我相信警卫分队完全能够胜任，并且圆满实现我们最初的期望。”

刘勇表示，任务扩展后，警卫分队将一如既往地按照《谅解备忘录》要求，坚决完成好联马团赋予的各项工作任务，全力确保联马团东战区司令部及加奥超级营地安全。

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(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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