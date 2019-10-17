王毅出席庆祝中国与中东欧七国建交70周年招待会

人民网北京10月16日电（徐祥丽 崔越 实习生李婷 实习生刘晗璐）10月16日，中国国务委员兼外交部长王毅在钓鱼台国宾馆出席庆祝中国与保加利亚、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、波兰、阿尔巴尼亚建交70周年招待会。中方有关部门负责人、上述七国驻华大使以及中外各界友好人士共约300人出席。王毅发表题为《继续做友好合作的先行者》讲话。

王毅表示，70年来，中国与七国关系历经国际风云变幻洗礼，始终历久弥新，携手同行。其中最宝贵的经验就是，我们始终在政治上相互尊重，经济上互利共赢，文化上交流互鉴。这三条基本经验，是中国与七国关系保持稳定的压舱石，是合作不断深化的助推器，是友谊日益深厚的催化剂。

王毅表示，站在建交70周年这一新的历史起点上，中国与七国的关系正迎来更加广阔的前景。

我们要继续做友好合作的先行者。无论国际风云如何变幻，无论外界因素如何影响，我们都应当保持战略定力，坚持正确方向，继续走在国际友好合作的前列。

我们要继续做共建“一带一路”的先行者。中方愿同七国推进基础设施互联互通，提升经贸金融合作水平，通过共建“一带一路”加快各自发展，实现互利共赢。

我们要继续做中国—中东欧国家合作的先行者。中方愿继续借助七国的独特优势和影响，并与其他中东欧朋友一道，推动“17+1合作”向更广领域、更深层次拓展，更好地造福中国与中东欧人民。

我们要继续做中欧合作的先行者。中方愿与七国携手努力，支持欧洲一体化进程，支持欧盟的团结和壮大，支持欧洲在国际事务中发挥重要作用，推动中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设。

我们要继续做捍卫公平正义的先行者。中国愿与包括七国在内的国际社会一道，旗帜鲜明地捍卫联合国宪章宗旨和原则，旗帜鲜明地捍卫国际法和国际关系基本准则，旗帜鲜明地捍卫国际公平正义，旗帜鲜明地捍卫多边主义和自由贸易规则。

王毅表示，今年是新中国成立70周年。进入新时代的中国，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，朝着实现两个一百年奋斗目标砥砺前行。我们愿与包括七国在内的国际社会一道，继续致力于构建新型国际关系和人类命运共同体，携手为人类进步作出更重要的贡献，为我们这个星球开创更美好的未来。

随后，七国驻华大使分别致辞，高度评价70年来新中国辉煌成就和各自国家对华关系发展，赞赏中国在国际和地区事务中的积极作用，表示愿全面深化和加强对华各领域交流合作，积极参与共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作。全国对外友协会长李小林分别同七国驻华大使为中国同七国建交70周年外交特种纪念封揭幕。

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