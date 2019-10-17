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法国巴黎举办第三届中法跨境电商峰会

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人民日报海外版副总编辑龚雯致辞
人民日报海外版副总编辑龚雯致辞
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来源：人民网-国际频道  2019年10月17日08:30

人民网巴黎10月17日电（记者葛文博） 15日，法国巴黎举办第三届中法跨境电商峰会，人民日报海外版副总编辑龚雯，杭州市政协副主席、工商联主席冯仁强，杭州海外联谊会副会长、欧洲杭州联谊总会会长陈翔，中国驻法大使馆经商处公参高元元，法国前外交、文化、卫生部长，联合国副秘书长级特别顾问菲利普·道斯特-布拉齐（PhilippeDouste-Blazy）等出席开幕式并致辞。

龚雯致辞表示，跨境电商这一新业态，为消费者实现了从“肩扛手拎”到“指尖消费”的购买方式之变；跨境电商这片创业热土，为越来越多的有志之士实现了创业领域之变。中法跨境电商行业面临着发展新契机，迈入了合作新阶段，迎来了增长新动力。人民日报海外版一如既往地关注、支持、传播、推动中法跨境电商发展。

冯仁强指出，杭州作为中国首个跨境电子商务综合试验区，坚持改革创新，跨境电商“杭州模式”已三次向全国复制推广。杭州将充分发挥叠加优势，努力成为融合线下线上、服务全球各地的“数字丝绸之路”战略枢纽，希望中法企业秉持优势互补、合作共赢的理念，围绕平台共建、市场共享、产品共推，以务实态度、有效举措加强电商领域交流合作。

高元元表示，中国政府一贯鼓励国际电子商务合作，希望跨境电商能够进一步促进中国与法国的商品和服务贸易，希望法国的贸易促进机构加入中国已与19个国家签署的《电子商务合作备忘录》，更好地引导企业挖掘跨境电商行业的潜力。

布拉齐感谢中法跨境电商峰会为打破国家壁垒、改变贸易格局所作的努力。中国“一带一路”伟大倡议为电子商务的发展提供了历史机遇。如何运用创新的数字技术改善世界，是法中两国的共同课题。

陈翔致辞表示，中法跨境电商峰会推动两国企业合作发展，促进中法跨境贸易交流与合作，体现了中国政府引领跨境电商发展的美好愿景。当前，跨境电子商务已成为新型全球贸易体系的核心推动力，期待全世界跨境电商从业者联通起来，打造线上线下融合发展的“网上丝绸之路”。

论坛上，中国（杭州）跨境电商综合试验区为中欧（法国）跨境电商服务中心和中欧（荷兰）跨境电商服务中心授牌。

 

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(责编：楚天舒(实习生)、常红)
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