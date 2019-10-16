蒙古国发行纪念中蒙建交70周年主题纪念封和邮票

人民网乌兰巴托10月16日电（记者 霍文）10月16日是中华人民共和国和蒙古国建立外交关系70周年纪念日。当日，蒙古邮电总公司在国家宫举行庆祝中蒙建交70周年主题纪念封和邮票发行仪式。蒙古国副总理恩赫图布辛、中国驻蒙古国大使邢海明、使馆公使衔参赞杨庆东、蒙古邮电公司总经理昂哈巴特尔等中蒙双方嘉宾及社会各届人士、集邮爱好者等出席活动。

邢海明在致辞中说，中蒙是山水相连的友好邻邦,蒙古国是最早承认新中国的国家之一。中蒙建交70年来，友好交流合作始终是两国关系的主流。2014年，习近平主席访问蒙古国，翻开了中蒙全面战略伙伴关系新篇章。近年来，中蒙两国高层交往频繁，政治互信不断加深，经济合作日益紧密，人文交流更加活跃。中方将始终不渝地坚持与邻为善、以邻为伴的方针，积极践行亲诚惠容理念，与蒙方一道推动“一带一路”倡议同“发展之路”战略加快对接，增进两国人民的福祉。

邢海明表示，纪念封和邮票虽小，凝聚了蒙古国人民对中国人民的友好感情，可谓方寸见真情。中蒙两国人民的友谊同样值得我们每个人像珍惜自己的眼睛一样珍惜爱护。中蒙双方应立足70年新起点，继续共同努力，把友谊一代一代传承下去，把两国各领域交流合作不断推向新的更高水平。

恩赫图布辛说，中国是蒙古国的友好近邻，也一直是蒙古国对外政策的首要方向。今天是蒙中建交70周年纪念日，70年来两国关系取得了巨大发展，双方也为建交70周年举办了一系列庆祝活动，取得了圆满成功。这次发行的纪念邮票和信封体现了蒙古国和人民对中国和中国人民的友好感情。蒙古国政府和人民愿同中方一道，共同继续努力，推动两国关系不断取得更大成绩。

昂哈巴特尔说，此次蒙古邮电总公司发行的纪念封和邮票，以身着中蒙传统服装的两国儿童为主角，标注两国语言，体现了中蒙两国以建交70周年为新起点，携手迈向美好未来的寓意。这是蒙古国发行的第1520套邮票，首期共发行1.2万套。首枚邮票将收藏于蒙古国家邮政博物馆。

恩赫图布辛副总理和邢海明大使在首枚纪念封和邮票上签名并盖上纪念章。蒙方还向中方赠送了在纪念中蒙建交70周年主题译制活动中翻译成蒙古语的中文书籍，展现了两国民心相通和人文交流的丰硕成果。

现场的蒙古国集邮爱好者和各界人士纷纷在首枚纪念封和邮票前合影留念。他们表示，今天的活动非常有意义，中蒙两国人民是永远的朋友，祝愿中国更加繁荣富强，祝愿中蒙关系明天更美好。

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