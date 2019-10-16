蒙古国家博物馆馆藏中国文化艺术品展览在乌兰巴托开幕

人民网乌兰巴托10月16日电（记者 霍文）由中国驻蒙古国大使馆、蒙古国家博物馆和乌兰巴托中国文化中心共同主办的“中蒙友谊的见证——蒙古国家博物馆馆藏中国文化艺术品展览”16日在乌兰巴托开幕。此次展出展品共计95件（套），部分展品是首次公开亮相，吸引了大量蒙古国各界民众和在蒙华人华侨前来参观。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李薇、蒙古国政府直属文化艺术局局长额尔登巴特、蒙古国家博物馆馆长苏赫巴特尔、蒙古国剧院博物馆馆长那仁吉日嘎拉、蒙古国立大学孔子学院中方院长朱军利等中蒙两国嘉宾及社会各界人士百余人出席开幕式。

苏赫巴特尔在开幕式致辞时说，本次“中蒙友谊的见证——蒙古国家博物馆馆藏中国文化艺术品展览”是专门为纪念中蒙两国建交70周年举办的。博物馆工作人员通过半年的精心准备，向大家展出了上世纪五十年代中国国家领导人赠送给蒙古人民共和国领导人的国礼，以及举办各种文化交流活动的物品和两国友好交流的图文资料。

李薇代表中国驻蒙古国大使邢海明对本次展览的顺利举办表示祝贺。她说，很高兴看到这些珍贵的中国文化艺术品在蒙古国家博物馆得以妥善保管，并在中蒙建交70周年纪念日展示给公众。这些珍贵的文化艺术品不仅是中国文化艺术的代表，更是见证两国友好交往历史的重要文物。本次展出的这些文物铭记了70年来中蒙两国人民建立的诚挚友谊，希望这份友谊能够在我们这一代以及青年一代得到继承和发扬。

额尔登巴特在致辞中说，70年前的今天，蒙古人民共和国和中华人民共和国正式建立了外交关系。蒙古国是最早与中国建立外交关系的国家之一，两国在当时结下了兄弟般的友谊。此次展览不仅展示了上世纪五十年代两国在文化艺术交流方面的成果，也向蒙古民众展示了中国在文化艺术等方面对蒙古国的大力支持和两国人民的深厚情谊，这种情谊蒙古人民永远不会忘记，希望通过展览向蒙古国人民介绍两国友好交往的历史，同时祝愿两国人民的友谊有着更加美好的明天。

据悉，本次展览还展出了一批重要历史资料，包括中国政府和领导人赠送给蒙古政府和领导人的国礼、标志中蒙两国正式建交的政府文件（影印件）、两国领导人互访图片以及两国民间文化艺术交往的图像和文字资料。此外，还有一批明清时期的中国文物和早年晋商留下的文物参与展览。

1949年10月16日，中蒙两国正式建立外交关系以来，双方在文化艺术领域进行了频繁的交流。1952年10月，为了庆祝中蒙建交3周年，乌兰巴托举办了“蒙中友好周”文化展览活动，共计展出2700多件中国文化艺术品和工业产品。这些展品后来由蒙古国各博物馆收藏，其中主要部分收藏在蒙古国家博物馆，也是本次展品的主要组成部分，包括各种质地的雕刻工艺品、瓷器、漆木器、首饰等。

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