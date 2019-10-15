“2019中国高等教育展”走进蒙古国

人民网乌兰巴托10月15日电（记者 霍文）由中国国家留学基金管理委员会、中国驻蒙古国大使馆、蒙古国教育文化科学体育部联合主办，“2019中国高等教育展”15日在蒙古国立大学图书馆举行。来自中国清华大学、浙江大学、武汉大学、西安交通大学、天津大学、对外经济贸易大学、北京外国语大学等约30所高校参展。

中国驻蒙古国大使馆公使衔参赞杨庆东在致辞时表示，今年是中蒙建交70周年，双方举办了丰富多彩的人文交流活动，中国高等教育展就是其中重要的组成部分。中蒙两国关系的发展离不开年轻一代的相互了解和理解，希望今后有更多的蒙古国青年才俊到中国求学，成为两国友谊的桥梁，同时也希望有更多中国高校走进蒙古国，为中蒙两国友好关系和务实合作添砖加瓦。

蒙古国教文科体部对外合作局局长嘎尔迪在致辞时说，目前超过1万名蒙古国学生在中国留学。中国在科技、建筑、矿业等各个领域取得了令世界瞩目的成就，越来越多的蒙古国学生选择到中国留学。相信此次展览将推动蒙中两国教育领域的合作，夯实两国人文交流的基础。

中国国家留学基金管理委员会副秘书长张宁在致辞时说，中国已建成学科门类齐全、具备国际竞争力的高等教育体系。中国在促进中外学生学者流动方面取得了瞩目的成就。此次展览旨在宣传中国高等教育发展成果，介绍来华留学政策，提供更多的奖学金机会，吸引优秀的蒙古国学生来华学习，进一步推动中蒙两国高校间的合作与交流。

当天的展览会吸引了当地高中生、大学生以及学生家长和老师千余人前来参观、咨询。蒙古国首都乌兰巴托第12学校12年级学生朝勒蒙今年高中毕业。他来到西安交通大学展台咨询留学事宜，表示想学习自动化专业。当老师介绍说该专业是汉语授课，至少需要HSK四级水平时，只有HSK三级证书的朝勒蒙十分遗憾。他决心好好学习汉语，尽早申请到理想的中国大学。

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