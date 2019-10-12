《一带一路——昨天、今天、明天》纪录片在蒙古国首映

人民网乌兰巴托10月11日电（记者 霍文）由中国驻蒙古国大使馆支持，蒙古国TV2电视台拍摄的《一带一路——昨天、今天、明天》纪录片首映式11日在乌兰巴托香格里拉饭店举行。中国驻蒙古国大使邢海明、蒙古国外交部新闻局长满达赫策策格、驻蒙使馆公使衔参赞杨庆东、政务参赞李雁军、政治处主任顾一鸣、TV2电视台台长恩赫图雅以及蒙古前驻华大使、中国问题专家学者等中蒙嘉宾百余人出席。

纪录片以“一带一路”建设在蒙古国落地生根为主线，回顾了上世纪五六十年代中国援助蒙古国经济社会发展的友好故事，记录了当前中国“一带一路”倡议与蒙古国“发展之路”战略对接，两国经贸务实合作蓬勃发展的大好局面，展望了在“一带一路”倡议引领下，中蒙关系发展的光明前景，全方位、立体式地呈现了中蒙两国穿越时间和空间的深厚友谊。

纪录片中讲述了一对曾经在上世纪中叶参加援蒙工作的中国老夫妻故地重游乌兰巴托，参观了当年参加的建设项目，以及与蒙古国朋友结下深厚友谊的故事。纪录片还回顾了中蒙老一辈领导人友好交往的历史，播放了上世纪五六十年代两国友好往来的珍贵镜头，为现场观众精彩呈现了中蒙友谊的一个个历史瞬间。

邢海明在首映式致辞中说，中蒙是山水相连的友好邻邦,双方友好交流合作源远流长。上世纪五六十年代，为支持蒙古国经济社会发展，中国先后派出数万名工人来到蒙古国，帮助蒙古国建设了大量行政和服务设施，为蒙古国发展提供了重要助力，也成为了两国友好的历史印记。蒙古国TV2电视台拍摄的这部纪录片为中蒙两国民心相通搭建了一座桥梁，为中蒙建交70周年纪念日献上了一份厚礼。

满达赫策策格宣读了朝格特巴特尔外长的贺信。贺信说，蒙中建交70来，两国关系发展取得了丰硕成果，中国朋友向我们提供了很多帮助，体现了两国人民的友谊。在蒙中两国建交70周年纪念日到来之际，这部凝聚着蒙中人民友谊历史的纪录片上映，烘托了友好热烈的氛围。蒙方愿继续同中方共同努力，积极推动蒙古国“发展之路”战略同中国“一带一路”倡议对接进程，让蒙中关系向更高水平发展，实实在在造福两国人民。

恩赫图雅在致辞中说，此次我台拍摄的纪录片，时间跨越半个多世纪，空间纵横整个蒙古国，用镜头记录了蒙中建交70年来新中国为蒙古国发展提供的帮助，用鲜活翔实的故事展现了蒙中两国人民的深厚友谊，相信这部片子能够激起两国观众的共鸣，受到大家喜受。我台愿以蒙中建交70周年为契机，继续开展对华合作，为蒙中关系发展作贡献。

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