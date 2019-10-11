银联国际与俄银行联手在莫斯科地铁开通手机闪付

人民网莫斯科10月11日电（记者张晓东）银联国际11日宣布，与俄罗斯外经贸银行（VTB）合作，开通莫斯科地铁支持银联手机闪付，进一步丰富当地交通领域的银联移动支付受理场景。

在卢比扬卡地铁站，中国人民银行副行长范一飞、中国银联董事长邵伏军、银联国际董事长蔡剑波、VTB银行副总裁阿列克谢·基里切克等中俄金融界人士现场见证并体验了利用银联手机闪付过闸机进站功能，这标志着两国在金融领域的互联互通又进入了一个新的阶段。

在俄罗斯，银联卡受理覆盖率已达90%，今年内将实现受理全覆盖。以此为基础，银联国际结合俄罗斯的支付产业特点，加快拓展手机闪付服务。目前，俄罗斯大部分支持非接触支付的POS终端都已受理手机闪付，其中交通领域成为服务亮点，莫斯科机场快线、俄罗斯铁路等场景均已开通受理。此次与VTB银行达成合作后，持卡人可在莫斯科150个地铁站刷绑定银联卡的手机或银联IC卡入闸，到明年初，服务范围将扩大到莫斯科全部地铁站点。未来，莫斯科地面公共交通、城铁环线和城郊列车也将全面支持银联移动支付服务。

邵伏军表示，以共建“一带一路”为契机，银联正加快俄罗斯市场移动支付业务布局，以交通领域受理场景为切入点，培养支付习惯，打造移动支付生态，增强银联移动支付服务的核心竞争力。下一步，银联将依托场景优势，在俄罗斯推广以“云闪付”为代表的移动支付产品，为本地消费者提供更加便利、多元的移动支付服务，以创新产品驱动业务本地化进程。

基里奇克表示，银联在移动支付领域拥有丰富的技术优势和推广经验。非常高兴能与银联深化合作，共同拓展本地重要交通场景的移动支付受理，这将为访俄游客及本地持卡人提供便捷、优质的支付体验。

目前，16家俄罗斯本地机构已累计发行超过250万张银联卡，其中6家银行发行的银联卡支持非接触支付。去年，银联国际与俄罗斯农业银行、天然气工业银行合作，开始为本地持卡人提供手机闪付服务。近日，银联国际还与俄罗斯主要的国有银行——工业通讯银行达成合作，计划未来三年大规模发行银联卡，这些卡片也都支持银联闪付功能。

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