19号大型台风即将登陆日本关东地区　东京公共交通、民众积极应对

人民网东京10月11日电（李沐航）据日本气象厅消息，今年第19号大型台风“海贝思”将伴随狂风暴雨于12日至13日登陆并过境东日本地区。该台风10日正在小笠原诸岛附近海域向北移动。东京都及其周边地区的公共交通、各大商家以及当地民众纷纷做好防范准备，积极应对。

日本气象厅预报科科长梶原靖司11日上午召开记者发布会表示“以东日本为中心的地区将迎来大范围暴风雨天气，暴雨恐刷新纪录。而根据当日实际情况，（气象厅）可能发布暴雨特别警报。”梶原靖司称，1958年在伊豆半岛登陆的狩野川台风造成了4000栋房屋大规模受损，洪水泛滥、泥石流、遇难及失踪人数达到1269人，本次第19号大型台风的破坏力恐与狩野川台风匹敌。

根据日本气象厅发布的消息显示，19号大型台风已于10日晚18点在东京都父岛西南约390公里处以时速20公里的速度快速向西本偏北移动。中心气压达到925百帕，中心附近最大风速达到50米，最大瞬间风速达70米，台风中心东侧370公里及西侧280公里范围内风速达25米以上。11日早晨到12日早晨的24小时里，预计东海和近畿局部地区的降雨量将达200到300毫米；关东甲信局部地区的降雨量将达100到200毫米。12日早晨以后，预计东日本地区和北日本地区的降雨量仍将继续增加。

日本铁路交通也在最快时间内发表了最新的列车运行时刻表，各大车站的广播以及显示屏均在不间断公布各条线路电车的运行情况。据了解，12日JR东海道新干线东京至名古屋段全天停运、JR东日本湘南新宿线、上野东京线（上野至东京段）暂停运行、首都圈铁路交通从上午9点至下午13点期间会依次取消运行。东北、秋田、山形、上越、北陆（东京至长野段）各条新干线将从上午11点以后，减少发车班次，随后停运。东京地区地铁也将于12日下午13点以后，停运各线路的部分区间路段。JR西日本新大阪至冈山的山阳新干线从12日上午10点半开始阶段性停运。随即，日本媒体也相继发布报道称由于电线杆老化等问题，受本次大型台风影响，恐将发生大规模停电。

另据报道称，全日空航空也发布将于12日取消东京羽田、成田机场全部国内航线，日本航空除当日较早起飞航班外，半数班次停航。而首都高速12日中午至下午16点期间，禁止车辆通行。

根据记者实地走访涩谷、新宿等东京繁华区域了解，目前大部分日本民众工作、生活未受影响，与平时无异，并未出现恐慌情况，且商场物资供应充足。而一些住宅区附近的超市则出现了部分商品短缺情况，工作人员均在忙碌补货。据了解，货品短缺多集中在饮用水、速食品等方面。但记者观察发现，这些超市的上货速度很快，几家超市前均停有大型货车，超市工作人员也在忙碌卸货。记者在询问一家料理店员工时，对方表示，住在该店附近的员工12日照常上班，需乘坐电车的员工因受停运影响，可以休息，而店里也提前备齐了2天的食材，如果发生停电情况，则考虑休息。她说，现在已经准备充足的饮用水，晚上下班会再购买一些备用，家里的门窗也进行了加固。

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