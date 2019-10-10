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荣获年度塞萨尔奖精品酒店的魅力

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拉德洛（Ludlow）的Old Downton Lodge酒店。
拉德洛（Ludlow）的Old Downton Lodge酒店。
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来源：人民网-国际频道  2019年10月10日16:37

酒店业的奥斯卡奖，《最佳酒店指南》（Good Hotel Guide）的塞萨尔（César）奖已揭晓。

Old Downton Lodge，拉德洛，英国什罗普郡

Old Downton Lodge酒店，由乡村深处的谷仓和农舍经过时尚改造而成，周围环绕着美丽的花园。

酒店餐厅让人联想起中世纪的大厅，带有鸽舍式窗户，其历史可追溯至诺曼底时代。

这里有轻松的住宿环境、训练有素的员工，以及令人难忘的美食。

Romantic hotel，埃克塞特，德文郡

Romantic是一幢乔治亚风格的联排别墅酒店，位于广场上，距离大教堂仅几步之遥。

酒店由德博拉·克拉克（Deborah Clark）和托尼·乌节（Tony Orchard）拥有，后者曾经经营过伯格岛酒店（Burgh Island Hotel）。

卧室的大小不一，从私密的到超级大号不等，其套餐的餐食包括传统的番茄沙拉、搅打的羊乳酪和玉米粥面包丁。

North House，考斯，怀特岛

North House，这家时尚的精品酒店距离充满游艇的Solent只有数分钟的路程。

酒店有一个漂亮的花园，可供户外用餐，还有一个游泳池。

这里是如何经营一个小型酒店的很好的例子。

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(责编：燕勐、贾文婷)
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