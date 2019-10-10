太原舰抵达日本横须贺 中国海军时隔十年再访日

人民网东京10月10日电 （吴颖）当地时间10日上午，海军太原舰驶入横须贺附近海域，与前来迎接的日本海上自卫队舰艇会合。随后，日方派出联络官和引水员登上太原舰，引导太原舰缓缓驶向横须贺新港商业码头，海军太原舰主桅杆悬挂中日两国国旗，官兵们在甲板上整齐分区列队。中国驻日本使领馆、华侨华人、中资机构以及日本海上自卫队官兵代表300余人在码头举行了隆重的欢迎仪式。

这是中国海军舰艇时隔10年再次访日，也是首次赴日参加海上阅舰式。此次国际舰队阅舰式由日本海上自卫队主办，计划10月14日在日本东京相模湾海域举行，将会有来自中国、美国、英国、印度、澳大利亚、加拿大、新加坡等7个国家的10余艘舰艇，以及日本海上自卫队多型舰机参加。据了解，参加此次国际舰队阅舰式前，太原舰还将参加多项对外交流活动。

驻日本大使孔铉佑在欢迎仪式上致辞表示，作为联合国安理会常任理事国和世界最大的发展中国家，中国始终坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。近年来，中国海军积极参与亚丁湾索马里海域护航、也门中外人员撤离、国际灾害救援等行动，为维护世界和平做出了重要贡献。此次太原舰作为和平友好的使者赴日参加海上阅舰式，体现了中方致力推动中日关系向好发展的友好诚意以及与各国加强交流合作的积极意愿，将向各界传递中国和平发展的坚定信念。

孔大使指出防务关系是中日关系的重要组成部分，希望两国防务部门进一步加强交流沟通，妥善管控分歧，增进安全互信，推动构建符合新时代的建设性安全关系，为中日关系持续改善和长期健康稳定发展注入正能量。

海军某驱逐舰支队副支队长宫元鑫介绍，今年4月23日，日本海上自卫队“凉月”号驱逐舰受邀赴青岛参加我国举办的庆祝人民海军成立70周年多国海军活动，与太原舰共同接受了海上检阅。这次受邀赴日参加国际舰队阅舰式，太原舰全体官兵将以过硬的素养和优良的作风，充分展示新时代中国军队和中国军人的崭新风貌。

太原舰是我国自行设计生产的新型导弹驱逐舰，满载排水量6000余吨，舷号131，2018年12月入列命名，代表了中国海军装备的前沿水平。

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