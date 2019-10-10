驻尼日利亚大使馆举办“中国尼日利亚友谊摄影比赛”颁奖活动

人民网阿布贾10月9日电（记者 姜宣） 为庆祝新中国成立70周年暨中国与尼日利亚建交48周年，我驻尼使馆于上月中旬起，举办了“中国尼日利亚友谊摄影比赛”。9日，在首都阿布贾中国文化中心举办了该赛颁奖仪式。

驻尼使馆文化参赞兼文化中心主任李旭大表示，比赛共收集到摄影作品500部，这些作品不仅展示尼日利亚广阔美丽的风景、丰富多彩的艺术和文化、简单而朴实的日常生活、诚实友好的人，而且也展示了中国与尼日利亚之间文化交流和经济合作的成果。通过那些生动而有意义的故事表达了中国和尼日利亚是全天候的好朋友、好兄弟、好伙伴。真诚希望两国间友谊之树能成长为郁郁葱葱的友谊森林！

根据比赛规则，参加人员涵盖所有尼日利亚公民、在尼工作生活的中国人，手机或相机拍摄的黑白或彩色照片均可参赛。比赛分为自然、人文和中尼友谊三大类，每个类别分设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名和优秀奖10个。

最终，阿德道屯·阿基巴德的《高原上的茶园》、阿布巴卡尔·萨迪克的《三轮车上的快乐旅行》、高德威尔·阿耶摩巴的《窗外的风景》分别获得了自然、人文和中尼友谊三个奖项的第一名。

驻尼中国文化中心副主任贾晓玲、尼日利亚中国同学会主席穆罕默德·苏莱曼、资深媒体人奥斯汀·马霍、中材建设尼日利亚公司总经理刘兴旺出席活动并为获奖人员颁奖。

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