不需要美术馆 在特色酒店尽享绝妙艺术杰作

从早餐到睡前，人们都可以到欣赏到著名的艺术作品，这多亏了世界各地酒店展出的大量艺术品。

Borgo Pignano，意大利托斯卡纳

Borgo Pignano酒店位于意大利托斯卡纳一个占地750英亩的精美庄园的中心，距佛罗伦萨和比萨仅一小段车程，由迈克尔·莫里茨爵士拥有，与伦敦皇家绘画学校有着悠久的合作关系。校友会随时为客人提供绘画课程，他们可以在两餐之间用画笔临摹一流的餐厅，这些餐厅专门提供当地的有机食材。

客人可以在Pignano美术馆观看当代艺术展览。想创作自己作品的人可以使用别墅绘画室，这里提供免费绘画用品和画布。

The One Hotel，巴塞罗那

五星级酒店The One Hotel，地理位置优越，位于城市的黄金地带，适合想要沉浸于现代主义建筑、丰富的美术馆和名牌购物场所的客人。

酒店收藏了多位艺术家的当代作品。艺术家费尔南多·普拉茨（Fernando Prats）还在客房中展出引人注目的作品，创作了床头板，绘制了每个房间的鸟类飞行之美。

The Beaumont，伦敦

伦敦The Beaumont酒店，是一座宏伟的二级保护建筑，建于1926年，装饰艺术风格，由顶级餐厅老板Jeremy King改建为酒店。

艺术家安东尼·戈姆利（Antony Gormley）的著名艺术作品ROOM在这里获得了最高的收益，ROOM是一个三层高的居住雕塑，是作为实验性作品而创作的。是一间33英尺高的卧室，完全铺有深色熏橡木，并仅配有一张床。

而酒店Colony Grill餐厅的食客可以观看美国艺术家约翰·马托斯（John Mattos）的壁画，这些壁画描绘了美国的体育场景和传奇场所以及一组人物黑白卡通绘画，此外还有一组20世纪初的名人作品。

Hotel Chateau du Grand-Lucé，卢瓦尔河谷

Hotel Chateau du Grand-Lucé，这是一家豪华的城堡酒店，新近开业，是18世纪法国新古典主义建筑中现存最好的典范之一。从附近开采的乳白色tuffeau（石灰石）到最好的家具和饰品，以及艺术家让·巴蒂斯特·皮埃尔门特（Jean Baptiste Pillement）的彩绘墙，它的建筑装饰要求很高。

酒店杰出的艺术作品包括壁画，描绘了中国风情的亚洲生活。来宾可以在多个世纪的艺术品中徘徊，其中包括Christian Lacroix和Jean Paul Gaultier等设计师的作品。

Fife Arms，布雷马尔，阿伯丁郡

Fife Arms，这家宏伟的前维多利亚式酒店于去年圣诞节重新开业，拥有46间客房和套房，将超现代与传统苏格兰风融合在一起。

酒店餐厅可俯瞰克鲁尼河（River Clunie），并设有一个像珠宝盒一样的鸡尾酒吧和许多公共区域，所有区域都充满有趣的艺术和手工艺品。

酒店拥有大量委托展览的当代作品以及其他珍贵艺术品和古董。整个酒店，包括客房，总共有超过14,000件艺术品。这些均由酒店所有者Iwan和世界著名画廊集团Hauser＆Wirth的联合创始人Manuela Wirth精心策划。

(责编：燕勐、贾文婷)