中法文化论坛：宁夏红酒的法国尼斯艺术之行

人民网巴黎10月9日电（记者何蒨） 10月6日至9日，第四届法国尼斯中法文化论坛在法国南部蓝色海岸尼斯市举行，出席本次论坛的嘉宾有全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺、法国前总理及展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰、中国驻法国大使卢沙野和法国文化部长弗兰克·里斯特等。在此次论坛中，300多位与会嘉宾聚焦中法人文交流，围绕两国在生活艺术、旅游、文化产业、电影及教育领域的合作展开了对话。

此次论坛的重要活动之一是以艺术的形式探讨来自中国宁夏的葡萄酒产业与法式人文艺术生活方式的结合——“宁夏贺兰山东麓葡萄酒与艺术对话展”。此次对话活动在尼斯地中海大学举行，陈竺、让-皮埃尔·拉法兰、宁夏回族自治区党委常委及秘书长赵永清参加活动并致辞。此次活动有幸邀请到中法艺术机构艺术8创始人、法国人佳玥女士作为穿针引线的组织者，她带领十几名中法两国的年轻艺术家，以创作者的眼光及富有诗意的艺术语言，展现了中国宁夏回族自治区的人文风情和新兴葡萄酒产业的发展，并以艺术展览的形式，向法国文化艺术领域的朋友传递来自中国的葡萄酒文化情结。

让-皮埃尔·拉法兰在致辞中给予宁夏贺兰山东麓葡萄酒高度好评，并十分看好宁夏葡萄酒的发展潜力。赵永清在致辞中表示，宁夏积极融入“一带一路”倡议，当地物产丰富，特色农业及文化旅游业的优势突出，尤其是葡萄酒产业的发展前景良好。赵永清指出，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区已于2012年设立保护区，2013年被编入世界葡萄酒名录，未来还将在产区保护、资金投入、科技支撑、人才培养、市场推介等方面全力推动葡萄酒产业快速发展，并将同法国在葡萄酒教育与艺术领域深度交流合作，培养更多葡萄种植、葡萄酒酿造与经营人才，为宁夏打造贺兰山东麓世界葡萄酒明星产区奠定良好基础。

赵永清在致辞中强调：“葡萄酒是生活的艺术，也是艺术的生活。”此次活动中，宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会与以佳玥代表的中法文化艺术研究中心签署了《中法葡萄酒大学合作协议书》，未来将在中法文化论坛的基础上，以贺兰山东麓葡萄酒教育学院为契机，建设中法葡萄酒大学，同时展开葡萄酒教育、文化艺术及设计的高端国际交流、展示及培训平台，推动宁夏葡萄酒的中法交流及国际化发展。

“宁夏贺兰山东麓葡萄酒与艺术对话”邀请到中法文化交流领域的知名人物参与，以亲和新颖的方式将宁夏葡萄酒融入中法文化交流。来自中法两国政商、文化艺术领域的嘉宾也在论坛期间品尝到来自宁夏的葡萄酒，并纷纷表示好评。未来，欧美同学会、宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室、中法文化艺术研究中心、北京大学、法国创新与展望基金会将在中法文化论坛的框架下继续推进两国的葡萄酒产业与文化交流。

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