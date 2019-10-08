“彩缕绣吉祥——恭王府馆藏民间刺绣艺术品展”东京开展

人民网东京10月8日电 （孙璐 滕雪 李沐航）中国民间刺绣历史悠久，技艺精湛，且题材广泛，内容丰富。所绣图案、纹样大多寓意吉祥，构图简洁纯朴，色彩浓郁鲜艳，造型夸张生动，反映着普通中国人的丰厚情感。当地时间10月8日，“彩缕绣吉祥——恭王府馆藏民间刺绣艺术品展”于东京的中国文化中心开幕。活动由中国文化和旅游部恭王府博物馆、中国文化中心主办，人民网日本公司协办。

中国驻日大使馆文化处参赞石永菁、中国文化和旅游部恭王府博物馆副馆长边伟、中国文化中心主任罗玉泉、中国驻东京观光代表处首席代表王伟、东京华侨总会会长林斯福以及日本外务省亚洲大洋洲局中国蒙古第一课地域调整官井川原贤、公益社团法人日本中国友好协会常务理事永田哲二、公益财团法人日中友好会馆常务理事佐藤重和等出席开幕式。

中国文化和旅游部恭王府博物馆副馆长边伟介绍，本次展览展出了文化和旅游部恭王府博物馆收藏的100余件近代民间刺绣艺术品，以绣片、云肩、荷包、耳套、以及儿童肚兜等日用服饰为主，绣工精致，针法多样，充满了民间艺人的聪慧智巧。多彩的吉祥纹样蕴含丰富的历史与文化信息，体现出中华民族美好的精神追求和对于生活的热爱。

这批刺绣品的收集历时数十年之久，其中一部分传世品如今已难得一见。展品中还包括一批苏绣课徒稿，是用于传授刺绣针法技艺的实物教材，具有极高的艺术价值，反映着中国人民在传承优秀手工技艺方面的智慧与用心，也体现了恭王府博物馆近年来致力于中国优秀传统文化艺术保护与传承所做出的努力和取得的成果。

中国驻日大使馆文化处参赞石永菁对本次展览给予了高度评价。她指出，恭王府在中国是非常有名的历史建筑，如今也经常出现在各大影视剧中，在中国百姓间有着非常高的声誉。她介绍道，自己1984年曾在文化部工作，在较长的中日文化交流中，恭王府是首次在日本办展，非常值得庆祝。在日本，刺绣、绣片的展览有很多，但是本次展品非常有特点，均出自于清代末期至民国时期，品质极高。最后，石永菁参赞向莅临本次活动的嘉宾介绍，恭王府除了有了古老的戏台还有很多巧夺天工的景观，内部非常美丽，希望在场嘉宾有机会都可以去恭王府切身感受中国悠久历史下深厚的文化底蕴。

公益财团法人日中友好会馆常务理事佐藤重和在致辞中表示，本次展览的刺绣珍品有100多件，收藏这些珍品要花几十年的时间，对这些刺绣珍品非常期待。佐藤重和说这些刺绣珍品非常华丽，从中可以感受到中国悠久历史文化的博大精深。

10月9日下午，展览现场还将举行以“十指春风，功艺如神——中国民间刺绣艺术”为题的讲座。主讲人孙建君先生是中国艺术研究院研究员，博士生导师。他还是这批展品的原收藏者。他在赴中国各地进行民间工艺美术调查研究的几十年中，收集了大量有很高艺术价值和文化内涵的民间纺织和刺绣艺术品。

展览的主办单位中国文化和旅游部恭王府博物馆的所在地恭王府，坐落在北京风景秀丽的什刹海地区，皇宫紫禁城的西北。它建成于十八世纪八十年代前后，曾是清乾隆年间权倾一时的大学士和珅之宅，后因道光皇帝第六子恭亲王奕訢（1833—1898年）及其后人在此居住而得名恭王府。恭王府建筑形制庄严，工艺精巧，装饰华美，内涵丰富，是中国目前保存最完整且唯一对外开放的清代王府。它见证了中国近代以来的历史沿革和移易变迁，是中国清代王府文化的典型代表。今天，作为国家一级博物馆的恭王府，致力于进一步发展成为特色鲜明，根植民众，建立在遗址之上的以王府文化为研究、展示、传播核心的社区博物馆。不仅为历史文化遗产保护和清代王府文化研究搭建起一个不可替代的平台，也为中国优秀传统文化的研究、展示与继承开辟了一处广阔的空间。

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