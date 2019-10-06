第二十一届北京国际旅游节在世园会开幕

人民网北京10月3日电 （记者 敬宜）动感的鼓点、灵巧的空竹、热情洋溢的民族舞蹈、汇聚国际风情的盛装表演……10月3日，以“汇聚多彩文化 畅游魅力北京”为主题的第二十一届北京国际旅游节在北京世园会草坪剧场开幕。本届国际旅游节由北京市文化和旅游局、北京世界园艺博览会事务协调局、北京市延庆区人民政府共同主办，将持续至10月5日。

据介绍，本届旅游节将举办“丝路风情，舞动世园”盛装巡游、“美好生活，欢聚世园”主题演出、“文化互鉴，京彩世园”国际文化旅游创意市集和“璀璨京华七十年”北京文化旅游图片展等系列活动。来自15个国家的24支表演团队将为中外游客献上20余场精彩的盛装巡游和主题表演。旅游节还特别策划了“国际旅游达人直播看北京”“追寻文化脉络，畅游魅力北京”快闪等特色活动，邀请国际表演团队分别走进八达岭长城、通州大运河森林公园、八大处景区、首钢园区与市民一同进行快闪活动。

开幕式上，盛装表演分为“盛世华诞”、“丝路文明” 、“亚洲风采”、“生态家园”和“美丽世界”五大篇章。来自俄罗斯、美国、日本、捷克、厄瓜多尔等国家的表演团队为观众呈现了一场国际文化盛宴。以京剧、豫剧为代表的传统艺术以及北京民俗特色表演展现了中国传统文化的魅力。

美国加州圣莫尼卡学院艺术团的学生舞者身着复古装扮，带来了节奏欢快、动感十足的摇摆舞。艺术团导演拉奎尔·拉米雷斯已经是第三次参加北京国际旅游节了。她对记者表示，参加国际旅游节的演出对学生们来说是一次宝贵的机会，学生必须要经过精心准备的试镜才能通过选拔。她也希望能借此机会让更多学生感受中国文化魅力。“中国是将传统和现代结合得很好的国家。走在北京的大街小巷，我感受到中国在保护传统文化、提高植被覆盖率方面都做出了巨大努力。”

德国卡尔城铜管乐队以一曲《歌唱祖国》祝贺新中国成立70周年，将现场的热烈氛围推向了高潮。乐队乐手克里斯·路茨在接受记者采访时表示：“中国的传统文化让我深深着迷。我曾经去过天安门广场、天坛、颐和园，但在中国国庆的盛大节日氛围下，这些名胜古迹又别有一番美丽。我迫不及待和朋友们一起去领略它们的新面貌。” 路茨曾在上海工作，时隔近七年再次来到中国，中国的新变化也让他称赞不已：“中国越来越重视生态环境保护，环境质量明显提高。必须要说，你们在这方面做得很好！”

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