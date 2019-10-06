安哥拉内政部警官汉语文化培训班结业

人民网约翰内斯堡10月4日电 （记者 万宇）罗安达消息：10月4日，安哥拉内政部警官汉语文化培训班结业典礼在罗安达举行。近90名来自内政部警察总局、移民局、内情局、犯罪调查局等部门的新入职警官接受为期3个月的培训，课程包括基础汉语、中国文化、警察专用汉语、听力、中国礼节、茶文化、毛笔字等，其中16人被评为优秀学员。

中国驻安哥拉大使龚韬，安哥拉内政国务秘书萨尔瓦多，驻安哥拉使馆警务参赞黎光明，安中商会会长卡拉多，安中商会副会长、中安桥国际学校校长沈永忠，安哥拉政府相关部门官员，受训学员，安中商会会员等近百人出席。龚大使在致辞中祝贺汉语文化培训班顺利结业，感谢安中商会和中安桥国际学校为此次培训班所做努力。他表示，举办汉语文化培训班有利于促进安哥拉人民与当地华人社区的交流与相互了解，创造和睦共处的良好环境。希望汉语文化培训能在更多的部委举办，让更多人参与进来，进一步了解中国语言文化。

萨尔瓦多表示，中国是安哥拉最大的合作伙伴之一，两国人民有着深厚友谊，保护好华人社区的安全是他们的职责，汉语培训有利于促进警方与当地华人社区的有效交流和沟通，提高警方打击涉华犯罪、维护华人合法权益的能力，希望学员们将所学知识运用到工作当中去，增强中安两国人民间的友好交流与相互了解。

卡拉多说，培训不仅有助于增进与华人社区的交流，而且为安哥拉各部门提供了解中国文化和华人社区的平台。沈永忠说，随着中安两国关系的加深，为加强两国人民之间的理解和友谊，学习各自国家的语言和文化显得尤为迫切。他表示，培训班的结束并不意味着学习的终结，希望大家继续对汉语和中国文化的学习。

在结业典礼上，警察学员表演中文歌曲、诗词朗诵、书法、中文小品等才艺，引起阵阵掌声。此次培训由安中商会组织，中安桥国际学校免费提供。培训活动得到安哥拉内政部各部门充分肯定。培训班规模大、层次高、人数多，在安哥拉汉语培训领域尚属首次。

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