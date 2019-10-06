第五届欧洲论坛巴黎站探讨中法经贸合作新路径

人民网巴黎10月4日电（记者 何蒨） 今日，由中欧国际工商学院、法国巴黎大区工商会法中交流委员会及法国中国工商会联合举办的“智荟中欧”2019第五届欧洲论坛巴黎站在法国巴黎大区工商会总部盛大启幕，超过300位中法政商学界代表出席，探讨中国消费升级对中法贸易合作带来的新机遇，特别是中法工商界如何抓住新零售风口，把握消费者红利，为新时期中法经贸合作提供新的市场路线及操作路径，中国驻法大使卢沙野出席论坛致辞，并与法国工商界展开对话与交流。

中国驻法大使卢沙野在开幕演讲中指出：“中欧国际工商学院多年来为促进中法务实合作做出了非常积极的努力，今年是中法建交55周年，两国全面战略伙伴关系进入新时代，中法合作的光明前景毋庸置疑，双方也表现出强烈的合作意愿，但要真正把合作意愿和潜力转化为实实在在的合作成果，还有赖于大家的共同努力。”卢沙野大使表示，大家要共同呵护中法合作的良好氛围，共同提升中法合作的“含金量”，共同培育中法合作的新增长点，共同维护中法合作的积极形象。

法国巴黎大区工商会会长柯灵（Didier Kling）、中国银行巴黎分行总经理、法国中国工商会会长潘诺（Phan Nhay）及中欧国际工商学院欧方院长迪帕克·杰恩（Dipak Jain）教授分别致欢迎辞。柯灵表示，近年来中法关系日益密切，两国企业家也具有相互交流的强烈意愿，通过举办论坛来进行经济和文化方面的交流，有助于增强双方的理解和互信，并在此基础上共同探索互利合作的发展路径。潘诺在致辞中指出，中国中产阶级群体不断扩大，未来预计可达到4.2亿人，同时，一些新技术如移动支付、电子商务和金融科技等，也让中国的消费市场发生了巨大变化，这些变化将为中法工商界的合作提供广阔的空间。迪帕克·杰恩教授表示，中欧的目标是从成功走向卓越，学院未来将不断提高在美国的知名度，加强在瑞士苏黎世及加纳阿克拉校区的运营，并不断塑造和巩固合文化氛围，从而有效提升在全球的美誉度。

中欧副教务长、经济学与金融学教授许斌分析了中国宏观经济的新变化和新趋势，以及这些变化和趋势带来的新机遇。他指出，中国的人均收入正不断攀升，服务业已成为经济增长的主要驱动力，同时中国的研发投入力度不断加大，研发投入总额已位居全球第二位，虽然中国的金融和医疗健康等领域还相对薄弱，但这恰好为外商投资提供了广阔的空间。此外，他也强调，外商在华投资时需立足长远，加强与本土企业的互信互利，才能取得更多积极的成果。

今年恰逢中华人民共和国成立70周年及中法建交55周年，此前的历届欧洲论坛，中欧都将巴黎作为重要的落脚点，为促进中法的商业合作和文化交流做出了重要贡献，在迎来25周年校庆之际，中欧再次登陆巴黎举办欧洲论坛，无疑具有更加特别的意义。

论坛中，多位中法企业家就中法经贸合作的新路径展开了圆桌讨论，包括中国市场的新趋势、中法企业带来的新机遇、以及国外企业进入中国市场的战略路径等。论坛闭幕式中，法国前总理、中欧国际工商学院特聘教授多米尼克·德维尔潘（Dominique de Villepin）做了总结发言。他表示，今天的全球形势发生了很多变化，世界经济步入了一个新时代，“新经济”时代需要大家求同存异、共谋发展、积极探讨潜在的合作机会，促进经济繁荣及财富的公平分配，这是全球经济合作的重要目标，也是举办此次论坛的意义所在。论坛结束后，现场举行了2019优秀中法企业社会责任奖颁奖仪式。

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