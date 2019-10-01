“雅万高铁是我们共同的骄傲”——雅万高铁项目完成首榀箱梁架设

人民网雅加达9月30日电（记者徐伟、张杰）9月30日，印度尼西亚雅万高铁全线首榀箱梁在位于雅加达的项目1号梁厂附近成功架设，标志着雅万高铁建设又迈出关键一步，为后续工作奠定坚实基础。

当天，印尼国有企业部长莉尼、西爪哇省省长利德万、中国驻印尼大使肖千和工程建设者代表等数百人出席架梁仪式并观看了首榀箱梁架设全过程。记者在现场看到，雅万高铁1号梁场内整齐存放着几乎摆满整个梁厂的数十榀箱梁，最引人注目的是被提樑机起吊就位，等待架设的箱梁。随着与会嘉宾共同按下架梁启动按钮，长32米、高2.8米，重达720吨的箱梁被精确地架设在1号梁场附近的686号和687号桥墩上。雅万高铁全线首榀箱梁架设完毕后，现场沉浸在一片喜悦的气氛中。

据介绍，本次架梁及1号梁场建设由中国铁路联合体中国电建印尼雅万高铁项目部承担，1号梁场主要负责雅万高铁正线42公里1017榀箱梁的预制、提运、架设任务等。梁场占地面积300亩，箱梁最大月生产能力120榀。

雅万高铁项目由中印尼两国元首亲自确认和直接推动，已成为新时代中印尼两国发展战略对接和共建“一带一路”的旗舰项目。在参建的中印尼双方企业携手努力下，雅万高铁建设捷报频传。今年3月，项目1号隧道盾构机安装调试完成，全线首条隧道瓦利尼隧道5月成功贯通、首座连续梁上周顺利合龙、全线首个梁厂和最大梁厂近期分别通过中铁检验认证中心有限公司认证，具备了批量生产箱梁的能力，为雅万高铁建设全面提速打下坚实基础。

莉尼在架梁仪式上动情地说：“对我个人和为雅万高铁建设付出极大心血的两国建设者而言，此刻是幸福而又珍贵的。项目参建各方都想方设法使大家相信印尼可以修建高铁，我必须向中方团队表示感谢，中方团队一直相信我们的合作会越来越好。如果没有这种互信，我们无法走到今天这一步。这是印尼的历史性时刻，希望这能给印尼人民尤其是印尼年轻一代以鼓舞，表明印尼是有能力做到的。在我身后是高铁的桥梁，下部结构由印尼国有建设公司完成，箱梁则是中国水电生产的，这是双方良好合作的范本，这种合作能给我们带来互利共赢。对于修建高铁，我们需要学习的地方有很多，很高兴能和中企合作，因为中国高铁总里程居世界第一位。我非常感激中方给我们提供的技术转让，使我们的人民有机会学习中国高铁技术，让印尼得以更加进步，雅万高铁是我们共同的骄傲，祝愿雅万高铁顺利建成。”

肖千在架梁仪式上发表致辞时表示，中印尼互为友好邻邦，是共同发展的重要伙伴。近年来，在习近平主席和佐科总统引领下，两国关系取得长足进步，政治互信不断增强，战略对接持续深化，务实合作不断扩大、各领域交流全面推进。明年是中印尼建交70周年，两国关系必将迎来新的更大发展。希望双方团队抓住当前有利契机，再接再厉，奋勇拼搏，团结一致，攻坚克难，推动项目建设全面提速，早日建成通车，为印尼人民带来实实在在好处，打造中印尼战略对接和互利合作的最佳范例。

雅万高铁是中国成套技术整体走出去的首条高铁和东南亚第一条时速350公里的高速铁路。线路全长142.3公里，途径9个市县，全线共设4座车站。项目由中国铁路企业与印尼企业合作建设和运营，中国国家开发银行提供贷款。建成通车后，雅加达至万隆的行程时间将从现在的3个多小时缩短至40分钟，有助于改善当地交通状况、便利民众出行、带动沿线产业开发、提升区域经济社会发展水平。

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