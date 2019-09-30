中国驻越南使馆组织祭奠中国烈士

人民网河内9月30日电（记者 刘刚）9月30日中国烈士纪念日当天，中国驻越南大使馆组织中资机构、留学生、援越老战士及家属代表，与越南友好人士一起前往位于越南河南省金榜县三星乡的金榜烈士陵园，祭奠长眠于此的14名援越烈士，深切缅怀他们为中越友谊所做贡献。

金榜烈士陵园依山而建，烈士纪念碑上，“世代铭记烈士恩情”的红色大字格外醒目。中国驻越南大使馆、越中友协敬献的花圈摆放在纪念碑两侧。大使馆敬献的花圈白色缎带上用中文书写：“中国援越抗美烈士永垂不朽！”

全体人员向烈士纪念碑三鞠躬并默哀，并为烈士纪念碑和每一座烈士墓敬香。

中国驻越南大使熊波在祭奠仪式上说，今天是中国烈士纪念日，我们代表祖国和人民，怀着无比崇敬的心情，来祭奠长眠于此的中国烈士，深切缅怀你们为中越两国的国家独立和民族解放事业作出的伟大历史性贡献，向你们，并向所有长眠于越南国土上的中国烈士们致以崇高敬意。

熊波说，这几天，全中国人民正在隆重庆祝新中国成立70周年。可以告慰各位先烈的是，经过几代人的艰苦奋斗，中华民族已经迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中国特色社会主义进入了新时代。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们即将全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。

熊波说，还可以告慰各位先烈的是，今天，中越两国的社会主义建设事业欣欣向荣，两国领导人一致同意，要把毛泽东主席和胡志明主席亲手缔造和精心培育的中越传统友谊不断传承和弘扬下去。中越关系已站在新的历史起点上，在两党两国领导人的有力引领下，两国人民将牢牢把握中越友好大方向，共同推动两国全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展。

熊波还向长期关心、支持中国烈士陵园维护和管理工作的越南同志们表示诚挚谢意。

金榜烈士陵园内共有14座烈士墓，每座烈士墓前都立有中文和越南文墓碑，镌刻着中国烈士的姓名、牺牲前所在单位等信息。长眠于此的中国援越烈士中，有13名烈士于1967年4月至5月间牺牲，生前部队是后勤7支队221大队，另有一名烈士于1975年5月牺牲，生前单位是水电部江苏电力建设公司。

每座烈士墓上，都雕刻着一颗金色的五角星，与青山一起慰藉烈士忠魂。前来祭奠的人们为每一座烈士墓都献上一炷炷香和一束束菊花，氤氲香火寄托着今人对先烈们为中越传统友谊所做贡献的深深敬仰。

据了解，50多年前，应越南党和政府的请求，32万中华优秀儿女一起响应党和政府的号召，背负着祖国人民的重托，奔赴越南，同越南人民并肩战斗，抗击外来侵略。其中有1400余名将士血洒疆场，长眠在越南国土上，被分别安葬在越南北部和中部19个省市的40座烈士陵园内。

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