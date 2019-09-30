庆祝中华人民共和国成立70周年电影展在马德里开幕

人民网马德里9月29日电 （记者姜波）由马德里中国文化中心与中外文化交流中心主办、中国电影集团公司协办的“庆祝中华人民共和国成立70周年电影展”当地时间27日在西班牙马德里开幕。中国驻西班牙大使吕凡、中西两国政府官员、文化和旅游机构及其他社会各界代表等三百余人出席了开幕仪式并观看了中国影片《流浪地球》。

本次电影展精选6部精品佳作，回顾了七十多年以来中国的巨大变化，展现当今中国的时代风貌，献礼祖国七十华诞。

电影作为一个国家文化载体，有助于推动各国人民间的相互了解和友谊。吕凡大使在开幕式致辞中表示，“希望西班牙朋友能够在欣赏影片的同时增进对中国和中国文化的了解”。

开幕影片《流浪地球》作为中国科幻电影的里程碑，不仅完美展现了我国雄厚的电影制作实力，也充分体现了世界一体的价值观，得到了现场观众的一致认可。影片原著作者刘慈欣的另一部作品《三体》也已在今年初翻译成西语在西班牙出版发行。

此外，《开国大典》、《西游记之大圣归来》、《烈日灼心》、《湄公河行动》和《甲方乙方》等五部影片也于28日和29日在马德里中国文化中心及冰宫影院陆续上演，免费对公众放映。

28日上午，影展还邀请了北京师范大学艺术与传媒学院院长胡智锋教授在马德里中国文化中心开展“新时代中国电影现象级作品观察与思考”专题讲座，通过解读《战狼》、《芳华》、《我不是药神》、《哪吒之魔童转世》等近年来取得了较好的口碑和市场反映的现象级影片，回望了新中国成立以来中国电影的历史轨迹与艺术创作，加大互动交流，增强影展活动效果。

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