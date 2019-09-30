中国第七批赴马里维和警卫分队举行烈士纪念日活动

人民网约翰内斯堡9月29日电（记者吕强）马里加奥消息：在第六个烈士纪念日到来之际，中国第七批赴马里维和警卫分队于28日在马里加奥联合国超级营地举行祭奠英烈仪式，缅怀为维护世界和平而壮烈牺牲的申亮亮烈士。

2016年5月31日晚，联合国马里多层面综合稳定特派团位于加奥的营地遭遇汽车炸弹袭击，一辆载有500多公斤炸药的汽车企图闯入维和部队营区。当时正在营门哨位值勤的申亮亮，第一时间发出警报信号，营区内官兵得以及时隐蔽，确保了联合国维和人员的安全。不幸的是，申亮亮在爆炸中壮烈牺牲。

简朴庄重的仪式上，官兵们低头默哀，向申亮亮烈士表达无尽哀思。“烈士的鲜血不能白流，烈士用生命换来的警示更应该牢记在心，付诸以行动。没有哨兵的安全，就没有超营的安全。”默哀后，警卫分队大队长刘勇深情讲述英雄壮举，维和官兵们热泪盈眶、深受触动。

仪式当天，警卫分队正式完成联马团东战区加奥超营20号哨位的建设，未来将开始履行该哨位的警卫值勤任务。联马团东战区司令让·吕克·迪耶内准将、民事最高长官奥马尔·巴先生等30余名联合国人员观摩了20号哨位，并给予高度赞扬。

过去一个多月时间里，中国维和官兵根据安全形势需要，着眼最极端的情况，立足防打结合，完成了20号哨位的升级改造，预警报警系统得到了深度优化，观察射界得到了全面扩展，防护抗毁能力得到了大幅改进。

警卫一中队班长郑志家表示，站在哨位上，我们一丝一毫不敢放松，一时一刻不忘危险，一定继承好申亮亮烈士遗志，守卫好联马团东战区营地安全。

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