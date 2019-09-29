庆祝中华人民共和国成立70周年主题展在首尔举行

人民网首尔9月29日电 （记者马菲）“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”27日在首尔开幕。

展览现场，159幅精美照片，按照新中国成立至今70年的历史进程、分为“中国人民站起来”“改革开放春风里”“砥砺奋进新时达”3个主题，生动展示了70年来中国人民为建设中国特色社会主义进行的艰辛探索，以及为创造美好生活进行的共同奋斗和取得的伟大成就。

中国驻韩大使邱国洪、韩国文化体育部长官朴良雨、韩国国会议员李贞铉、首尔市政务副市长金元二、首尔市议会副议长朴其烈、首尔市议员郑址权、韩中文化友好协会会长曲欢等人士出席活动。

邱国洪在致辞中表示，新中国一路走来的70年，是中国共产党团结带领中国人民披荆斩棘、风雨兼程、开拓进取、不懈奋斗的70年。中国70年来取得的举世瞩目成就，靠的是中国共产党的坚强领导，靠的是中国人民的努力拼搏，靠的是兼容并蓄的中华文化，靠的是同包括韩国在内世界各国的互利合作。

金元二表示，通过展览能够感受到，在艰难的近现代历史中，韩中两国有着共克难关、同舟共济的共同意志，希望本次巡展能够推动韩中关系实现新的飞跃。

本次巡展由中国国务院新闻办和中国驻韩国使领馆共同主办，在韩国光州、釜山、济州、首尔先后进行巡回展示，展览所到之处受到韩国各界人士和民众的广泛欢迎和大力支持。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)