中国驻越南使馆举办招待会庆祝新中国70华诞

人民网河内9月27日电（记者 刘刚）中国驻越南大使馆9月26日晚在越南首都河内举办盛大招待会，庆祝中华人民共和国成立70周年。越共中央政治局委员、副总理王庭惠、越南党政军部门官员、各界友好人士、各国驻越使节，以及在越中资机构和留学生代表等近千人出席。

中国驻越南大使熊波在致辞时说，70年来，新中国走过了极不平凡的发展历程。中国用几十年时间走完了发达国家几百年的发展历程，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，创造了人类发展史上前所未有的奇迹。70年来，中国发展取得的最重要成就，是找到了一条符合中国国情的发展道路，形成了中国特色社会主义理论体系，确立了中国特色社会主义制度，发展了中国特色社会主义文化，推动中国特色社会主义进入了新时代。

熊波表示，新中国成立后三个多月，中国即同越南建立了外交关系，成为全世界第一个承认越南民主共和国的国家。此后，两国人民在长期的民族解放斗争和社会主义建设事业中相互支持，相互帮助，结下了深厚友谊。在即将迎来两国建交70周年之际，我们倍加怀念中越友好事业的奠基人——毛泽东主席和胡志明主席，不会忘记他们对发展中越关系的谆谆教诲。

熊波表示，明年是中越建交70周年，两国关系将站在新的历史起点上。双方要不折不扣地落实两党最高层共识，继承弘扬老一辈领导人精心培育的友好传统，牢牢把握中越友好大方向，坚持以两国人民根本利益为重，坚定维护两国关系健康稳定发展大局，推动中越全面战略合作伙伴关系行稳致远。

王庭惠在致辞时代表越南党、国家和人民热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。他表示，中华人民共和国成立70年来，特别是改革开放40多年来，中国共产党带领中国人民取得了巨大的经济发展成就，人民生活水平日益提高，中国在国际社会上的地位和作用不断提升。相信在以习近平同志为核心的中国共产党领导下，中国人民将胜利完成中共十九大提出的各项社会经济发展任务，早日将中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化国家，为地区和世界的共同繁荣做出重要贡献。

王庭惠表示，越南党、国家和人民始终重视发展同中国党、政府和人民的睦邻友好与全面合作关系，希望同中方一道，推动越中关系持续健康稳定发展，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界的和平稳定与发展做出积极贡献。

招待会上，熊波还号召现场嘉宾进行慈善募捐，积极响应越南“关爱穷人日”活动，共同为越南扶贫事业贡献一份力量。

招待会开始前，嘉宾还共同观看了“中华人民共和国成立70周年发展成就展”，通过150多幅生动图片，全景式了解新中国成立70年来取得的巨大发展成就。

陆海新通道和重庆文化旅游展也同步举行，外宾们近距离了解中国中西部经济重镇重庆和连接中国与东盟的陆海新通道。来自重庆的文艺工作者还在招待会上表演了川剧变脸等精彩纷呈的节目，赢得热烈掌声。各国嘉宾在喜庆气氛中，共同祝福新中国70周年华诞。

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